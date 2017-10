Manifestaciones seguirán hasta que quiten “Sincretismo”

Voceros de católicos aseguraron que las manifestaciones contra la escultura "Sincretismo" seguirán hasta lograr que la quiten o la destruyan, ya que consideran que es una ofensa para su fe.

Un grupo de alrededor de mil 500 personas, según estimó Policía de Guadalajara, se juntó este sábado en el templo El Refugio para protestar contra la obra de arte, develada el pasado 14 de agosto en el camellón de avenida Federalismo y su cruce con calle Hospital.

Felipe de Jesús González, integrante de la Asociación México Guadalupano, indicó que la manifestación es la tercera que apoyan. Explicó que la idea de protestar surgió de unas señoras muy piadosas y ellos decidieron sumarse para guiar el evento. "Lo hacemos por amor a La Virgen. Nace con el deseo de reverenciar su nombre en un momento en que muchos la están ofendiendo, existe un desconocimiento muy grande de quién es María".

El líder consideró que están distorsionando a María al mezclar dos ideas que dijo son contrarias. "La Virgen que es bondad con la Coatlicue que le rendían culto y hacían sacrificios humanos para ello. No podemos permitir que la combinen porque es blasfemo para nuestra señora".

El contingente salió de El Refugio a las 16:45 horas entre rezos y alabanzas. Después de llegar a "Sincretismo" regresaron al templo poco antes de las 18:00 horas. En el discurso final los voceros anunciaron que la siguiente marcha será el 11 de noviembre a las 17:00 horas.

Un joven manifestante de nombre Gabriel señaló que está en contra de la escultura porque ofende su fe como católico. "No sé cuál sea esa Diosa (Coatlicue) pero esa imagen no es arte, el arte busca la belleza y eso no me lo demuestra".

María Medina, quien asiste a la Parroquia del Divino Salvador de la colonia Industrial, comentó que asistió a la manifestación porque La Virgen no necesita otra imagen. "No entiendo porque si hay democracia las autoridades no la respetan, que entiendan que hieren nuestras raíces cristianas católicas. Deben de respetar lo más sagrado que tenemos, que es nuestra religión".

La protesta se realizó de manera pacífica, sin embargo, hubo un altercado entre unas personas en situación de calle, quienes esperaban entrar a un albergue localizado en Federalismo, entre Herrera y Cairo y Manuel Acuña.

Miembros de la cuadrilla del Centro Histórico de la Policía de Guadalajara señalaron que una señora que formaba parte de la manifestación se acercó a darles dinero, lo que provocó que los hombres se pelearan entre ellos por los billetes.