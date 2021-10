Magistrada del TJAE niega llegar condicionada tras paso por administraciones de MC

Contar con manuales de procedimientos, estandarizar procesos y mejorar en transparencia, fueron los temas marcados como prioridades por la nueva magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, María Abril Ortiz Gómez.

Luego de rendir protesta al cargo que ocupará por 12 años, la abogada rechazó que su labor en el TJAE vaya a estar condicionada por haber formado parte de la actual administración estatal, como directora jurídica de la Secretaría de Salud, y antes en el Ayuntamiento de Guadalajara, también en el área de jurídico.

Como parte de su plan de trabajo, Ortiz Gómez refirió ideas como que la adscripción a las Salas Unitarias se rote anualmente y unificar criterios en resoluciones.

“Claro que no (está condicionada), somos servidores públicos conocemos el tema de nuestras responsabilidades y eso no es algo que sea una problemática para mi desempeño. No estoy ligada a un partido, yo no tengo una afiliación partidista, vengo a trabajar y hacer lo mejor posible para el Estado”, dijo.

Previo a la votación del nombramiento, aprobado con 29 votos a favor, el diputado Enrique Velázquez González reiteró sus críticas al proceso de selección y denunció simulación en la aplicación del examen teórico y en las pruebas de control y confianza.

Sobre los cuestionamientos y acusaciones de simulación, la nueva magistrada lamentó que se ponga en duda al Centro de Evaluación estatal, además rechazó que la aplicación de pruebas fuera simulación. Confirmó que horas antes de su nombramiento aún estaba presentando algunas de las pruebas.

María Abril Ortiz Gómez obtuvo calificación de 100 puntos en la prueba de conocimiento y estuvo en el grupo de las terceras mejores puntuaciones en la evaluación realizada por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

El nombramiento de la nueva magistrada se votó en sesión extraordinaria del Congreso que concluyó después de la media noche de este viernes.

GC