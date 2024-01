Desesperación y angustia fue lo que vivió la madre de los hermanos Camarena, durante el juicio contra los dos policías que participaron en la desaparición de los cuatro hermanos, el cual concluyó ayer con la declaración de culpable contra los oficiales detenidos.

Los sentenciados participaron junto con otros tres policías municipales de Ocotlán en la desaparición forzada de José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo Javier, el 19 de diciembre de 2019 en Ocotlán, Jalisco.

Mientras que los otros tres policías implicados siguen prófugos, los inculpados fueron detenidos en abril de 2021, ya que siguieron trabajando como policías, pero esta vez en Jalostotitlán.

Tras su detención, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Control y Juicio Oral del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Ocotlán, Ricardo Ríos Bojorquez, consideró más de una decena de testimonios y otras pruebas, para finalmente emitir una sentencia condenatoria contra los policías.

"Tuve que ver a los policías que desaparecieron a mis hijos, es difícil estar presente con ellos y que digan que son inocentes, cuando todas las pruebas están ahí. Desde que desaparecieron a mis hijos, yo no he parado de buscar, aunque termine este juicio seguiré con mi búsqueda, porque no es fácil quedarme en casa y saber que mis hijos me faltan", declaró Guadalupe Camarena, madre de las víctimas.

"El juicio se ha vivido con angustia y desesperación por parte de la familia, pues ha sido un proceso desgastante que revive los hechos y con ello se ha agudizado la incertidumbre sobre la suerte y paradero de José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo Javier", señaló el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), cuyo equipo jurídico acompañó a la señora Guadalupe durante este proceso.

El CEPAD indicó que este logro no debe suspender las labores de búsqueda de los afectados, pues aún se desconoce su paradero, además sigue pendiente el cumplimiento de las órdenes de aprehensión de tres policías más quienes están presuntamente implicados en el caso.

Será el 24 de enero cuando el juez dicte las penas que tendrán que purgar los oficiales Mario "N" y Alfonso "N".

MF