López Obrador pide no votar por traidores

Al señalar que no confía en ningún otro candidato para gobernar Jalisco que no sea Carlos Lomelí, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a no votar por “traidorzuelos”.

Ante cientos de simpatizantes en plaza de las Américas en Zapopan, el aspirante pidió apoyar a Lomelí para la gubernatura.

“Quiero entenderme con un gobernador como Carlos Lomelí. Les pido que el voto sea parejo y que nos den la confianza por completo”.

“No les tengo confianza a los otros, a uno en particular que ni siquiera voy a mencionar su nombre pero es un traidorzuelo. Ahí se los dejo de tarea, no les va a costar mucho trabajo investigar a quién me refiero. Eso es más de lo mismo, no se dejen engañar. Eso es gatopardismo”.

Por su parte Carlos Lomelí, aspirante a la gubernatura de Jalisco criticó en Tepatitlán la falta de congruencia de Enrique Alfaro al aliarse con Ricardo Anaya y Raúl Padilla después de criticar al PAN y al ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Eso se llama quítate porque ahí voy, voy a permanecer en el poder a costa de lo que sea menos de la mano de los ciudadanos y de los jaliscienses”.

También Exigió al Gobierno localizar a los estudiantes desaparecidos del CAAV.