López Obrador anuncia programa “Precios de Garantía para la leche” en Jalisco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su gira por el municipio de Encarnación de Díaz, que iría “contra el huachicol” de la leche en Jalisco y en todos los estados, asegura que garantizará un buen precio a los productores lecheros.

“Nada de chancuyos, cómo vamos a ir a la iglesia si no estamos actuando con rectitud, con integridad. Ya que se acabe la corrupción. Nada de que el que no transa no avanza, eso también es la cuarta transformación. Vamos a apoyar con precios de garantía a los productores. Será ocho pesos con 20 centavos el precio general para pequeños y medianos productores”.

Aseguró que mantendría el precio igualitario para los productores pequeños y medianos productores de leche pues aseguró que el país necesita ser autosuficientes y evitar la compra de leche en el extranjero. “El precio quedará de ser necesario para mejorar la producción de leche”, aseguró.

El programa para pequeños y medianos productores

Por otro lado, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció el programa de “Precios de Garantía para pequeños y medianos productores de leche” con el que buscan apoyar a los sectores del campo en Jalisco.

Detalló que el programa estará dividido en cuatro programas estratégicos de apoyo: precios de garantía, crédito ganadero a la palabra, producción para binestar y fertilizantes.

Además, los productores de leche de San Julián y de Encarnación de Díaz recibieron el pago a pequeños y medianos productores de leche con el precio de compra de Liconsa.

NM