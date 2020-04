Lo asesinan frente a su familia mientras comían en su casa

“¡Eran unos mocosos! ¿Por qué no se defendió?”, lamentaba una joven que lloraba en la calle afuera de su domicilio, en Monte Blanco casi al cruce con San Ildefonso, en la colonia Postes Cuates, en Guadalajara; hacía unos minutos habían asesinado a su padre de múltiples disparos cuando comía la familia en la cocina.

Hacia las tres de la tarde partieron paramédicos y autoridades municipales para atender el reporte, donde se les había informado que la víctima se trataba de un doctor; sin embargo, era una confusión, pues los familiares habían llamado al número de emergencias para solicitar un médico toda vez que la víctima aún se hallaba con vida.

Sin embargo, el hombre falleció dentro del inmueble antes de que pudiera ser trasladado a un hospital, ya que había recibido entre seis y ocho disparos en una agresión directa.

De acuerdo a testimonios que recabaron los oficiales tapatíos, dos personas se encontraban afuera de la casa, que tenía las puertas abiertas; dentro, otros familiares comían.

Llegaron entonces tres sujetos armados, dos de ropas oscuras y uno de ropas claras, todos con cubrebocas. Ordenaron a los de afuera que se metieran y una vez adentro pusieron a todas las personas en el suelo boca abajo, entonces le dispararon al hombre de 48 años de edad.

“¡Yo quería verlo, pero me pegaban en la cabeza para que no viera!”, se quejaba la joven, “¡Eran unos mocosos, no pude verlos!”.

Los sujetos escaparon, al parecer, en una camioneta Honda CRV negra y en un taxi. La víctima se hallaba en su domicilio y, según dijeron sus familiares, se dedicaba a la carpintería.

