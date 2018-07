Lluvia vespertina deja inundaciones en Avenida López Mateos

La tarde de este lunes cayó una tormenta sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando como saldo fuertes inundaciones sobre todo en Avenida López Mateos, a la atura de Plaza del Sol, en Zapopan.

De acuerdo con Bomberos del municipio, el agua alcanzó los 10 centímetros en la zona.

El incremento de agua es de consideración en las siguientes zonas:

Mariano Otero y Periférico.

López Mateos y Conchitas.

Laterales de López Mateos, inmediaciones de Plaza del Sol.

Asimismo, se reportaron dos automóviles varados al cruce de la calle Conchitas sobre la Avenida López Mateos, en la colonia Loma Bonita, además de cuatro vehículos en Las Águilas en el carril lateral de la misma avenida.

Al corte de las 20:51 horas, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron al rescate de un masculino en Avenida Patria al cruce con Federalismo; no obstante al llegar a la ubicación, detectaron que no había persona alguna, además de no localizar a quienes hicieron el reporte.

Se registran árboles caídos / por caer

Las Fuentes (1), Vía Pública.

Mirador Del Sol (1), Vía Pública.

La Estancia (1), Vía Pública.

La Calma (1), Vía Pública.

Loma Bonita (1), Por caer.

