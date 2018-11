Línea Alto al Acoso se queda corta; buscarán reforzarla

A un año de la entrada en operación de la Línea Alto al Acoso que puso a disposición la Policía de Guadalajara, ésta se ha quedado corta, pues solo ha recibido 64 llamadas, según el último corte de la comisaría entregado vía Ley de Transparencia.

Las llamadas corresponden al mismo número de mujeres que reportaron a la línea al verse en alguna situación de acoso callejero, siendo las zonas Centro, Providencia, Arcos Vallarta y el Oriente de la ciudad desde donde más reportes se recibieron (34).

También se tiene el registro de mujeres que se vieron vulneradas en Zapopan, Tlajomulco y Tonalá y, de acuerdo con la Policía tapatía, los reportes fueron canalizados a las comisarías de dichos municipios, que, hasta ahora, no cuentan con un programa de atención similar.

El motivo principal de las llamadas fue por acoso verbal en las calles, aunque existen también tres reportes por ciberacoso y un caso más a través de una llamada telefónica.

De acuerdo con la primera comandante de la Unidad de Código Rosa, Zaira Franco, todavía falta que el programa sea reforzado con difusión para llegar a los sectores y las colonias que presenten este tipo conductas con mayor frecuencia, para que las mujeres tengan las herramientas necesarias para hacer un reporte a la línea en caso de verse hostigadas. Para ello buscarán continuar con las campañas de promoción a través de pláticas de sensibilización y entrega de folletería.

La comandante manifestó que uno de los factores a los que podría deberse el escaso número de reportes, además de la falta de promoción de la línea, es que las mujeres no confían en la Comisaría, pues temen que los policías no las apoyen durante sus reportes. Sin embargo, Franco agregó que todos los oficiales han recibido talleres de sensibilización y capacitación para actuar eficazmente ante el reporte de alguna mujer, no solo situaciones de acoso, sino también ante cualquier caso de violencia.

Añadió que dos oficiales fueron dados de baja de la Comisaría por intentar disuadir de continuar con el proceso en contra del agresor a una mujer que se vio vulnerada en la vía pública.

Línea Alto al Acoso

Si sufres alguna situación de acoso callejero puedes comunicarte al 1201 6507 en un horario de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

En caso de encontrarte en una situación de emergencia, puedes comunicarte a los números establecidos para ello: 911 y el 1201 6070.

Actuarán contra reincidentes

De acuerdo con la comandante Zaira Franco, entre las acciones aplicadas por la Comisaría tapatía a partir de los reportes, para erradicar la práctica del acoso, se encuentran diversas pláticas de apercibimiento, por ejemplo, en lugares reincidentes, como talleres mecánicos y obras de construcción, en las que incluso se les informó a los encargados que, de volver a cometer una falta similar, los permisos otorgados por el Ayuntamiento para el desarrollo de la obra podrían ser revocados.

Hasta ahora no existe un solo detenido por acoso sexual en Guadalajara.

Exhortan a reportar para establecer estrategias

De acuerdo con Zaira Franco, primera comandante de la Unidad de Código Rosa, es importante que las mujeres continúen reportando sus situaciones de acoso a la Línea, pues con los datos obtenidos se realizan diferentes estadísticas y mapas que apoyan al diseño de estrategias de patrullaje y de acciones para disminuir este tipo de situaciones.

“Sabemos que lo llegamos a normalizar, esta sociedad ha normalizado que un piropo ellos lo ven bien, que es algo que no es una grosería, no tiene palabras altisonantes, pero con el solo hecho de que la mujer se siente incómoda, ya es una falta y hasta puede considerarse un delito”, agregó la comandante.