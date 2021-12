Aún no está totalmente definido el esquema para el financiamiento de la Línea 4 (L4) del tren eléctrico, señaló el gobernador de Jalisco, y apuntó que hay avances en los acuerdos, pero que todavía no son oficiales. Dijo desconocer lo comentado por el alcalde de Tlajomulco Salvador Zamora, que hace unos días dio como un hecho el acuerdo sobre el esquema para financiar la obra de la L4.

El titular del Poder Ejecutivo prometió que la próxima semana presentará el modelo completo que se está perfilando, insistió en que no puede anticipar cosas porque aún no están definidas. Reiteró que las obras arrancarán el próximo año.

"El compromiso que nosotros tenemos es que los usuarios no van a pagar el costo de la Línea 4, se tiene que mantener una tarifa social y es un acuerdo con el presidente de México. Se tiene ya un acuerdo preliminar, pero todavía no es nada que podamos exponer como oficial. Se tiene un acuerdo preliminar con el Gobierno Federal en cuanto cómo serían los componentes de inversión estatal, federal y privada. No se trata de desmentir a nadie, pero no hay nada oficial por lo pronto", precisó.

Añadió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está revisando ajustes técnicos en temas como los pasos a desnivel, asunto que sigue en revisión. Sostuvo que no se tiene previsto que aumente costos y que, por lo contrario, podría estar por debajo de lo proyectado.

El pasado 16 de diciembre el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, anunció que habían llegado a un acuerdo para fijar en 10 mil millones de pesos el costo de la obra de la L4, de los cuales, cinco mil millones de pesos serían aportados por la iniciativa privada; tres mil millones de pesos a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el resto por el Gobierno del Estado.

Descarta intervenir en caso Villa Panamericana

El Gobierno de Jalisco no tiene facultad para intervenir en el caso de la Villa Panamericana, afirmó el gobernador; descartó que puedan promover algún recurso en contra de la decisión de Tribunal de Justicia Administrativa que concedió el certificado de habitabilidad al complejo inmobiliario. Apuntó que con el decreto estatal, vía el cual la zona de El Bajío se declaró área natural protegida, buscan detener nuevas urbanizaciones.

Cuestionado sobre las jornadas de mala calidad del aire registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el mandatario estatal comentó que mantendrán la estrategia de llamar a la población a evitar fogatas y quema de pirotecnia durante las festividades de fin de año; estimó que hay circunstancias que escapan a la acción del gobierno, como las condiciones del clima.

Anticipó que en los próximos días presentarán un informe sobre el programa de verificación vehicular y los ajustes al sistema de monitoreo de la calidad del aire.

