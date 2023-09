Licencia digital en Jalisco cumple su primer mes con 70 mil descargas

Fue el pasado 15 de agosto cuando la Secretaría de Transportes (Setran) la aplicación “Licencia Digital Jalisco”, y a partir de esa fecha quienes ya poseen una licencia impresa tienen la opción de descargar la versión digital para portarla en su teléfono móvil, teniendo la misma validez oficial que la licencia física ante un caso de pérdida u olvido del documento físico.



En su primer mes, del 15 de agosto al 15 de septiembre, un total de 69 mil 966 usuarios de una licencia descargaron la versión oficial, de los cuales, la mayoría son de la categoría de chofer (49 mil 209), seguidos de la de automovilista (13 mil 232), luego motociclista con (seis mil 573), conductores de servicios 747 y permiso de menor 205.

Jalisco es la segunda Entidad en contar con una licencia de este tipo, y la primera que cuenta con Firma Electrónica Avanzada para evitar falsificaciones.“El uso de la firma Electrónica Avanzada en la licencia digital representa un alto nivel de seguridad, que reduce el espacio para la corrupción y la impunidad, ya que se convierte en una herramienta que brinda certeza, tanto a las personas que la poseen como a las autoridades que vigilan y controlan la reglamentación vigente para circular en la vía pública en un automotor”, aseveró la Setran a través de un comunicado.

Licencia Digital no sustituye al plástico

Debe aclararse que la licencia digital no sustituye al plástico, sino que es un documento verificable equivalente, y no tendrá un costo extra, ya que está incluido en el pago de un refrendo o licencia nueva. Con este documento digital se podrá circular sin ningún problema, es decir, sin la necesidad de portar la licencia física, pues tiene el mismo valor probatorio ante las autoridades.



Por ejemplo, si un elemento de la Policía Vial detiene a un automovilista por alguna infracción al reglamento, éste puede mostrarle su licencia digital, excepto si se trata de licencias de Transporte Público (tipo C2) y de Taxis (tipo C3), pues éstas quedan fuera de esta facilidad por lo que los conductores de este servicio deberán seguir portando su licencia física.



“La licencia digital, cuya vigencia es la misma que la de la impresa, se podrá obtener desde el momento que el usuario hace su trámite de licencia nueva o refrendo, en la Dirección de Licencias y Registro de Conductores de la Secretaría de Transporte, pues ésta se generará en automático y sólo tendrá que descargarse desde la app oficial”, añadió la dependencia.



La Setran también aclaró que la licencia física no podrá ser tramitada a través de la app, sino que el trámite continúa en los módulos de la Secretaría de Transporte en todo el Estado.

Pasos a seguir para descargar la licencia digital:

● Contar con licencia física vigente.

● Descargar la app Licencia Digital Jalisco del Gobierno del Estado en el teléfono móvil, versión iOS (http://gobjal.mx/iOSLDJ) y Android (http://gobjal.mx/AndroidLDJ).

● Asegurarse de tener suficiente memoria en el móvil y señal de internet.

● Confirmar que los sistemas del teléfono móvil estén actualizados.

● Leer el código QR que se encuentra en la licencia física.

● Identificarse a través de reconocimiento facial.

● Introducir el código que se envía por SMS o Email para descargar.

FS