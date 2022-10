Ley de Movilidad: Morena pide corregir pifias de la nueva legislación

Tras cuestionar que horas después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad se pretenda reformarla para corregir errores, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco reiteró su rechazo a que, otra vez, se pretendan hacer los cambios de forma exprés y sin atender los señalamientos de los colectivos de motociclistas, taxistas o choferes de autos de aplicaciones digitales, entre otros inconformes con la nueva disposición.

“Es una ley con aumentos en el catálogo de sanciones y de multas, en materia de fotoinfracciones aumentan el costo del mínimo en un 100%. El costo iniciaba en 962 pesos, con la nueva Ley de Movilidad y Cobranza el costo inicia en mil 924 pesos”, precisó el diputado morenista Óscar Vásquez Llamas. También criticó que se aumentaron las causales para retirar vehículos de la circulación y remitirlos al corralón.

El coordinador de la fracción, José María Martínez, sostuvo que la prisa que hubo la semana pasada por aprobar esta ley derivó en pifias legislativas que afectarán a los usuarios del transporte público. Los morenistas reiteraron críticas al esquema de indexación de la tarifa del transporte público, insistieron en que será automático al estar ligado al costo de los insumos. También rechazan el fondo de subsidio que consideran favorecerá a los camioneros.

“Vamos a proponer once enmiendas a partir de poder beneficiar a los usuarios, no queremos incrementos a las multas, no queremos que esto se convierta en perjuicio a los usuarios; la ley debe ser accesible”, comentó.

La diputada, Leticia Pérez Rodríguez, planteó que se retome la propuesta para que los adultos mayores estén exentos de pago en el transporte público, iniciativa que se presentó en pasadas Legislaturas y no prosperó. Por su parte, la legisladora, Claudia García Hernández, solicitó que la fracción de Movimiento Ciudadano explique los motivos para incrementar las multas; advirtió que con su publicación y entrada en vigor se abrió la posibilidad de que los Policías Viales incurran en abusos a los automovilistas y aplicarles las nuevas infracciones, sin que se hayan socializado entre los ciudadanos.

El Congreso de Jalisco tiene programado sesionar este jueves, se prevé que se presenten la iniciativa para reformar la nueva ley, hacerle cambios a menos de una semana de su aprobación y horas después de su entrada en vigor.

JM