Lento, combate a acoso sexual en camiones de ZMG

Hasta el día de hoy, sólo siete rutas de transporte público han sido intervenidas por la Policía tapatía mediante la campaña “Transporte Público Seguro”, implementada a partir de agosto de 2016 con la finalidad de combatir el acoso a mujeres y la inseguridad en autobuses que circulan por la ciudad.

La comisaria general de la Policía Preventiva de Guadalajara, Concepción Lomelí, indicó que la campaña arrancó en 2016, en conjunto con la Alianza de Camioneros, como una estrategia en la que se pretendía difundir los diferentes tipos de violencia que pueden experimentar las mujeres en el transporte público.

La campaña, que tuvo una duración de aproximadamente 15 días, inició con las rutas 52 B, 214 y 380, que en ese entonces eran las que registraban la mayor incidencia delictiva y situaciones de acoso. No fue sino hasta octubre de 2017 cuando volvió a llevarse a cabo una similar; y una vez más el pasado mes de febrero.

En total han sido intervenidas siete rutas del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara: 45, 45-A, 52-B, 54, 214, 37-A y 380, así como algunos puntos del Macrobús y el Tren Ligero. En el caso de este último se ha identificado a la Estación Tetlán, de la Línea 2, como una en las que más se presenta el acoso, según explicó Concepción Lomelí. A pesar de ello, y de acuerdo con un sondeo realizado por esta casa editorial a distintas mujeres y conductores del transporte público, la ruta 380 continúa siendo una de las identificadas con mayor incidencia de acoso.

Mientras que el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), en conjunto con la Secretaría de Movilidad, y la Agencia Metropolitana de Seguridad, lanzaron la campaña “Expulsemos el acoso”, para buscar que las mujeres lo identifiquen y sepan cómo actuar ante él, además de sensibilizar al personal del transporte público (incluidos el Tren Ligero y el Macrobús) para poder ayudar a las víctimas del acoso, mediante la identificación del agresor o el apoyo de las autoridades.

Dónde obtener ayuda para tu denuncia

• Línea “Alto al Acoso”, de la Policía de Guadalajara con horario de 09:00 a 18:00 horas, al teléfono 12 01 65 07.

• Si estás en peligro, puedes llamar a la línea 911 o al teléfono 12 01 60 70.

• Línea Mujer, del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), de 09:00 a 17:00 horas en los teléfonos 33 45 61 66 y 01 800 MUJER.

Conductas que son acoso

Piropos

Susurros

Silbidos

Tocamientos

Pellizcos

Caricias al paso

Frotamiento

Miradas Lascivas

Masturbación

VOCES

Visibilizar el hostigamiento para su erradicación

“La gente ve ese tipo de agresiones y prefiere quedarse callada por no meterse en complicaciones. El problema principal es que tenemos muchas leyes pero no funcionan, entonces la gente dice: ‘¿Para qué denuncio si no pasa nada?’; la impunidad es lo que desalienta a la denuncia”.

Rosa Rojas, presidenta del consejo consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.

“Se nos dice todo el tiempo que ellos así son o que de alguna manera es mejor no alzar la voz porque nos puede pasar algo peor o porque que se nos carga toda la culpa”.

Citlalli Murillo, del colectivo Calle sin Acoso.

“La forma de erradicar el acoso es cambiar la manera en la que son vistas las masculinidades, y en el caso del acoso en el transporte público, capacitar a los choferes para hacerles ver que ellos son autoridad dentro de las unidades”.

Elia Marúm, coordinadora de la Cátedra Unesco sobre género.