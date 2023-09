Lemus y Frangie definen fechas para pedir licencia

Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangie, respectivamente, definieron ayer las fechas en las que pedirán licencia para contender en el proceso electoral del próximo año. El primero busca ser gobernador y el segundo mantenerse otro periodo al frente del Ayuntamiento zapopano.

En el caso de Lemus, será el próximo 3 de noviembre. “Lo que ya está confirmado es que las precampañas electorales en Jalisco iniciarán el día 3 de noviembre, entonces muy probablemente mi licencia será unos días u horas antes de ese día”, subrayó.

Lemus se dijo confiado del proceso que se seguirá dentro de Movimiento Ciudadano para elegir al candidato de este partido por la gubernatura de Jalisco, pues afirmó que todos están de acuerdo en que debe haber diálogo, consenso y negociación, “ya que saben que cada uno y cada una tiene perfiles distintos en diferentes ámbitos de la política”.

Por otra parte, Frangie indicó que esperará hasta el último momento, en diciembre, con el objetivo de seguir trabajando en el municipio.

Sobre el proceso interno para definir candidaturas municipales, prefirió no adelantar algo al respecto.

“Todo va a depender del partido, ahí sí yo no me meto en este tipo de cosas. Yo como les he dicho, estoy para servir tres años más de Zapopan, y si ellos quieren y la ciudadanía quiere, pues yo estoy puesto”, indicó el munícipe tras la presentación del programa de las Fiestas de Octubre.