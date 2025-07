Lemus anuncia reestructura de fondo en el SIAPA

En medio de señalamientos de falta de transparencia en la contratación de personal, como el caso de la presentadora de televisión Elizabeth Castro, y de ineficiencia en el suministro de agua, además del tarifazo del 9.6 por ciento en el servicio que aprobó el Congreso de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció una "reestructura de fondo" para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que será delineada en los próximos días.

"Yo se los dije desde el día que se aprobaron los nuevos esquemas tarifarios del SIAPA: que el SIAPA tenía que dar un mejor servicio, estaba obligado a dar un mejor servicio. Y estamos ya trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que va desde el área de recursos humanos, las áreas administrativas, las áreas de cobranza, las áreas de atención al cliente y, por supuesto, principalmente, las áreas de mejora en el suministro del agua potable", detalló.

En tanto, el mandatario aseguró que se sustituirá paulatinamente la red de drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara , labores que ya comenzaron en algunas zonas de la metrópoli. Con una inversión de nueve mil millones de pesos para todo el sexenio, se buscará no desquiciar las vialidades de la ciudad.

Tras la aprobación del aumento a la tarifa del SIAPA, el gobernador aseguró que la paraestatal tiene la obligación de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, como suministrar agua de calidad y mejorar la eficiencia, así como cobrar a los grandes deudores. Además, como parte de las labores de sustitución de toda la red de drenaje de la ciudad, Lemus Navarro también reconoció que debe implementarse un programa de reverdecimiento que permita incrementar la captación de agua y ampliar las zonas de infiltración en la ciudad.

En cuanto al caso de la contratación de Elizabeth Castro, el gobernador no se pronunció al respecto. La ex conductora de televisión del programa '¿Qué quiere la banda?' se desempeñó como asesora técnica de la dirección general del organismo hasta el 30 de junio pasado, cuando la dependencia informó que no renovaría su contrato.

En un video en vivo compartido en sus redes sociales, Castro afirmó que en realidad no trabajaba en el SIAPA, sino que estaba comisionada en otra dependencia pública, aunque no aclaró cuáles eran sus responsabilidades, pues, dijo, sólo lo haría por transparencia, cuando fuera obligada. El sistema intermunicipal, en tanto, no ha revelado información acerca de la contratación de la ex funcionaria como asesora técnica, aun sin contar con experiencia comprobable para el cargo . Bajo el argumento de que se trata de una investigación por corrupción en curso, el organismo ha clasificado los datos como reservados.

NA