Le falta a Alfaro nivel político, asegura Alberto Uribe

Luego de las críticas lanzadas por Enrique Alfaro en su contra, al calificarlo como oportunista y traidor durante un mitin en Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho afirmó que las descalificaciones son en respuesta al crecimiento de Morena en el municipio y el estado; sostuvo que esperaba mayor altura política del candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano.

“El único problema que tiene Alfaro verdaderamente serio es que su ego es superior a su soberbia y eso ya es un decir. Su ego es mayor a su soberbia y vaya que su soberbia es gigante, punto. Pensé que tenía más nivel político, pero bueno lo compruebo que no. Él tiene un encono contra mí, yo no tengo nada personal, simple y sencillamente decidí no apoyarlo porque no confío en su proyecto” sentenció.

Uribe Camacho negó que haya impuesto a su esposa, Jennifer González, como candidata a diputada federal de la coalición Juntos Haremos Historia, Argumentó que ella recibió la invitación directa de Andrés Manuel López Obrador por el trabajo que ha realizado durante años apoyando a la gente de Tlajomulco.

Reiteró que no se incorporó al proyecto de López Obrador buscando “hueso o chamba”, sino porque cree que ofrece el cambio que necesita el país.

Uribe sostuvo que en el caso de que López Obrador sea presidente y Alfaro gobernador se tendrán que sentar a dialogar, precisó que en lo particular está dispuesto a ser un puente de comunicación para apoyar al estado, aunque aclaró que cree que la elección por la gubernatura no está definida y el candidato de Morena, Carlos Lomelí, aún “le puede sacar un susto” a Alfaro.

NM