Laura Haro: “echada para adelante” y por la gubernatura

Laura Haro Ramírez es la candidata al gobierno de Jalisco que ella misma describe como “la única alianza opositora del país”. Ningún candidato o candidata en campaña se presentará débil, por lo que ella no se permite siquiera ser mínimamente dubitativa.

A punto de iniciar la campaña por la gubernatura este 1 de marzo, la diputada federal y presidenta del PRI Jalisco (con licencia en estos cargos), defiende ser profesional de la política, seria y propositiva. Pero adelanta que ya espera los debates porque quiere contrastar, quizá exhibir a los contrincantes.

En una entrevista que resulta tachonada de referencias indirectas o muy directas a los políticos “de enfrente”, a los gobiernos estatal y federal, Laura Haro lanza retos como el de aplicarse el paquete de pruebas de control y confianza que sugieren una dura evaluación de la realidad.

En su perspectiva, la que se avecina es una elección de Estado, pero no le atemoriza.

Como inicio, se le recuerda que en todas las encuestas su causa no es favorecida. Y se lanza:

“Diría que no se vayan a empachar de encuestitis. Las encuestas tienen diferentes sesgos y la encuesta más importante es la del 2 de junio. Hoy vemos el ánimo y la decepción de las personas que manifiesta su decepción hacia los gobiernos que hoy han demostrado su altísimo nivel de incapacidad; eso revela cosas diferentes.

“En lo que no podemos caer es en la falsa idea de que la elección está escrita. Faltan muchos capítulos y no tengan duda de que vamos a ir creciendo, vamos a ir remontando. Nos conocerán y vamos a tener la oportunidad de demostrarle a la sociedad jaliscienses quién es quién, de qué estamos hechos y cuál es nuestro proyecto. Tengo mucho ánimo, siempre echada para adelante y lo que también es una realidad es que debemos tener mucho cuidado con la excesiva difusión de encuestas… ya pasó en el Estado de México, donde las encuestas ponían a nuestra candidata Alejandra del Moral con 20 o 30 puntos debajo de quien era la puntera, y la diferencia fue de apenas un dígito.

“¿Qué provocó esto? Que la gente no saliera a participar, que hubiera un altísimo nivel de abstencionismo y eso es el resultado de esta difusión. Cuando se piensa meses antes que la elección está definida, como parte de una estrategia de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano, el objetivo es que la gente no participe.

“Entonces, aquí tenemos un gran reto todas y todos los candidatos: promover la participación informada, de contraste, real, clara y oportuna. Promover la participación de las personas. En eso debemos estar todos enfocados”.

¿Cómo contrarrestarlo?

“No hay mejor estrategia que la de trabajar ‘a ras de suelo’. Soy la única candidata que ha recorrido en varias ocasiones el Estado. Ya tengo un buen kilometraje y no me sorprendo cada vez que voy a un municipio para parecer turista novata.

“Conozco Jalisco, conozco sus problemáticas, conozco los 125 municipios. Soy la única -subraya- que ha recorrido el Estado. Estoy convencida de que esa es la mejor estrategia: estar cerca de la gente con una campaña cercana, entendiendo que la legitimidad hoy se gana en el territorio. Eso me hace sentir tranquila, contenta y entusiasmada por ser la primera mujer candidata en la historia de los tres partidos políticos que hoy me postulan; es una enorme responsabilidad y también hay que entender que los tiempos son distintos y lo más importante y la estrategia más valiosa es hablar con la verdad, vencer el abstencionismo y hacer una campaña con mucha empatía, ante el desdén, la soberbia y la indolencia de quienes hoy nos gobiernan”.

La verdad como herramienta de campaña

En un punto de la charla, se le hace ver a Laura Haro cómo apuesta a los valores, a la autenticidad, cuando en tiempos de campaña y posverdad, la realidad en redes sociales, parece que no es el camino.

“No sólo se puede (apostar a los valores), debemos hacerlo. Lo más grave que la ha pasado a la política no sé si de tiempos medianamente recientes, es precisamente la pérdida de valores. Estoy convencida de los valores porque son atemporales, y porque nos dicen quién es quién. Creo en el valor de la palabra, en el valor de la verdad, la lealtad.

“No me gustan quienes traicionan a las personas o traicionan a la mano que les da de comer. No me gusta nada de eso y puedo garantizar que al 99.9% de las personas tampoco. Entonces, sí creo que hablar con la verdad, ser francos, ver a las personas a los ojos; no tener un solo asunto pendiente con nuestra conciencia o con la justicia… creo que la sociedad jalisciense merece, merecemos, candidatas y candidatos que mostremos quiénes somos. Que pongamos al servicio de la sociedad nuestra hoja de vida, y las personas tienen el derecho de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué nos antecede, porqué estamos donde estamos, el origen de nuestro patrimonio. Eso es importante. La gente debe saber quién es quién.

“Por eso, me da mucho entusiasmo decir que seré la primera candidata en este Estado que haga de manera voluntaria todas las pruebas a las cuales otros funcionarios públicos son sometidos. Por ejemplo, las pruebas de control y confianza: toxicológicas y polígrafo, para saber quién miente, para saber qué conductas tenemos. La sociedad merece conocer nuestra salud: cómo estamos, cuál es nuestra salud física, nuestra salud mental… Desde el martes 20 de febrero me realicé todos los exámenes, todos, de manera voluntaria”.

Laura Haro precisa que como diputada federal, en el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para que los exámenes de control de confianza sean obligatorios para todos los candidatos, “y también en el Congreso del Estado la vamos a presentar. La pregunta es: ¿por qué un policía está sometido a estos exámenes y por qué alguien que aspira a tomar decisiones por ocho millones de personas (en el caso de la gubernatura), no? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Pues de qué privilegios gozamos?

Eso es importante, porque la sociedad merece, tiene el derecho de saber quiénes somos.

“Me he dedicado a hacer política de manera profesional y seria, lo que no pueden decir otros”, afirma Laura Haro. ESPECIAL

Una pregunta, larga respuesta:

- ¿Con lo que tienes es suficiente para enfrentar a sus dos adversarios?

- Eso y más. Por una sencilla razón: Soy... social. Mi equipo y yo venimos de la cultura del esfuerzo, nadie nos ha regalado nada. Nos ha tocado enarbolar causas... estoy rodeada de un equipo preparado, de jóvenes entusiastas. He caminado las calles con mis compañeros, hombro a hombro, conozco las problemáticas...

He caminado en las calles y conozco las problemáticas que enfrentamos las familias jaliscienses; las he vivido en carne propia. Yo no crecí en un estado de privilegios. A mí y a mi familia nos ha tocado chambearle bastante. Y tampoco tengo un solo problema en justificar el origen de mi patrimonio; hay quienes sí. Hay quien de la noche a la mañana, de manera extraña cambió abismalmente hasta su forma de vestir. ¿De dónde?, preguntaría yo. Hoy, a nosotros nos sobra lo que los demás no tienen de esencia; la conciencia limpia, las manos limpias, y eso no lo pueden decir los demás, porque yo sí me he dedicado de manera seria y profesional a hacer política.

No creo, bajo ninguna circunstancia, que la política merezca banalidad, hacer payasadas, andar haciendo chistes. No. Estamos enfrentando crisis serias, y los políticos que nos consideramos profesionales, estamos hechos en la toma de decisiones, en la adversidad. Yo no he tenido que andar cambiando de piel cada tres años para purificarme. Me he mantenido firme en mis convicciones. Hay quienes de manera constante y permanente han mordido la mano de quienes les abrieron las puertas de par en par; y de quien es capaz de traicionar la confianza de alguien que te dio todo, o de una institución como el PRI, que le dio absolutamente todo, no se puede esperar nada, porque traiciona. El peor, el peor defecto de una persona, es precisamente la deslealtad. Y por eso la sociedad nos va a contrastar.

Ellos tienen millones y millones de pesos y desvío de recursos públicos. Sabemos que vamos a enfrentar dos ‘elecciones de Estado’: la de Jalisco y la de la federación. Pero a nosotros nos respaldan millones y millones de esperanzas, de voluntad, de ánimo, de entusiasmo. Porque estoy convencida de que hoy la esperanza, como dice Xóchitl Gálvez, ya cambió de manos.

Laura no se va a dejar

“Nunca me he dejado. Jamás me dejado de las injusticias; jamás me he dejado intimidar o amedrentar; jamás he permitido que quieran comprar mis convicciones, porque me han ofrecido irme a todos los partidos políticos (siempre van tras nuestros huesitos). “Y ojo –expone– como yo no le debo absolutamente nada a nadie; como no tengo un solo pendiente con la justicia; como no tengo pendientes con mi conciencia y porque no juego con nadie que esté en contra de la ley, y como no tengo ni medio milímetro de cola que me pisen, entonces puedo hablar con mucha franqueza. Por eso es importante que nos sometamos a pruebas de control de confianza. Para algo deben servir y por eso estoy dispuesta a hacerlo”