Laura Haro Ramírez: Hicimos patria, enfrentamos a Morena

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, concluyó el pasado 31 de agosto su encargo como diputada federal por Jalisco, y entre sus labores legislativas resaltó el haberle puesto freno a Morena en lo que calificó como sus “locuras”, al referirse a las reformas constitucionales que pretendía aprobar la bancada mayoritaria.

Entre las reformas que frenaron en la Cámara de Diputados, estuvieron la electoral, la eléctrica y la relacionada a la Guardia Nacional, entre otras.

“Hacer valer lo que en el 2021 como coalición con el PAN, con el PRD y por supuesto los priistas, tuvimos muy claro: ponerle un freno a Morena en sus locuras, en sus reformas constitucionales, en defender la democracia, en defender al INE, en no permitir la reforma eléctrica, en no permitir la militarización de la Guardia Nacional y cada una de estas iniciativas tóxicas, dañinas, autoritarias las logramos frenar en la pasada legislatura porque Morena no tenía la mayoría calificada”, declaró.

También recordó que al final de la legislatura, se posicionó en contra de la reforma judicial y la que desaparece a los organismos autónomos, sin embargo, ambas fueron votadas en la Comisión de Puntos Constitucionales previo al inicio de la nueva legislatura.

La presidenta del tricolor en Jalisco reconoció que hubo frustración debido a que propusieron buenas iniciativas como oposición que no pudieron avanzar en la cámara baja por la mayoría morenista:

“Que pudiese existir un presupuesto mucho más digno para los municipios, un presupuesto que realmente atendiera las demandas en temas de salud, en temas que tenían que ver con infraestructura carretera, veamos cómo están las carreteras de Jalisco, son un desastre, en temas que tuvieran que ver con generar mejores y mayores condiciones para la educación”.

Entre ellas, también mencionó una iniciativa que buscaba prohibir los matrimonios infantiles, la cual fue detenida por Morena; también resaltó otras propuestas y planteamientos en materia medioambiental y establecer concepto de justicia climática; brindar seguridad social a conductores de plataforma o igualdad salarial, esta última, lograda en consenso con la mayoría a excepción del PT.

También recordó que defendió la autonomía de la Universidad de Guadalajara cuando estaban en conflicto con el Gobierno de Jalisco.

“Regresión absoluta”, la supermayoría en el Congreso de la Unión

La exdiputada federal por Jalisco y actual presidenta del PRI en el estado, Laura Haro, consideró que “vamos a una regresión absoluta”, esto con la llegada de la supermayoría de Morena y aliados a la Cámara de Diputados y a solo un legislador de alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República.

Lamentó que el primer día de la actual legislatura se haya dado una mala actitud por parte de la bancada morenista, aunque lo esperaba, tomando en cuenta los últimos días que se vivieron en la anterior legislatura federal.

“El escenario de esta 66 legislatura es muy complejo, ya nos tocó los últimos días, una actitud soberbia, una actitud arrogante, una actitud donde se entiende que el INE y el Tribunal les dan una falsa representación, una sobrerrepresentación a todas luces ilegal y que seguramente en algún tiempo también el PRI lo tuvo”.

Por lo tanto, consideró que, si bien el PRI fue un partido hegemónico, se fue avanzando en la creación de instituciones ciudadanas y autónomas como el Banco Central, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE (antes IFE) o el Instituto de Transparencia, por lo que en la actualidad ve una regresión.

Laura Haro cuestionó el mensaje brindado desde el primer día de la actual legislatura y llamó para que sumen en favor de la ciudadanía mexicana y se resuelvan los problemas del país, al señalar que la mayoría de la población votó en favor de Morena y aliados para que haya un cambio, no para faltarle al respeto a la democracia mexicana.

A recuperar la confianza de los jaliscienses en el PRI

Tras la conclusión de su encargo como diputada federal por Jalisco, Laura Haro regresó a asumir el cargo de presidenta estatal del PRI hasta 2026. Entre sus metas, está ya en la mira el proceso electoral de 2027, en el cual afirmó que formará parte activa, aunque evitó decir si en algún cargo de elección popular o apoyando a aspirantes del partido.

La meta es recuperar la confianza de los jaliscienses, debido a las derrotas que han tenido en años recientes en varios municipios del Estado.

“Tenemos que pensar en recuperar, en construir confianza, en tener mayor presencia en el Área Metropolitana, creo que ahí seguimos teniendo un gran socavón, en el interior nos fue bien, recuperamos municipios, perdimos otros”, comentó.

La excandidata a la gubernatura ve con buenos ojos los resultados que se obtuvieron en la elección del pasado 2 de junio, aunque sin estar satisfecha: “Recuperamos municipios importantes. En el 2021 no habíamos ganado un solo distrito, hoy ganamos uno, aunque no podemos estar satisfechos, estuvimos en medio de tantos fuegos cruzados: el gobierno federal y el gobierno del estado”.

Cuestionó el trato que tuvo tanto como candidata a la gubernatura como cuando fue diputada federal en relación con el gobernador del estado, al señalar que fue criticada debido a los reclamos por la muerte del candidato a la reelección y exalcalde de Pihuamo, Humberto Amezcua, así como la falta de comunicación para lograr acuerdos en favor de la entidad.

Laura Haro destacó el crecimiento que tuvo cuando supo que sería la candidata a la gubernatura y al día de la elección: “A mí en diciembre que me dijeron que iba a ser la candidata, las encuestas de la coalición en Jalisco, eran del 6%, yo agarré esa candidatura y logramos el 17 por ciento”.