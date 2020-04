Lanzan agua clorada a doctora mientras paseaba a su mascota

El día de ayer, la doctora Jovanna, quien es otorrinolaringóloga en un consultorio privado, fue agredida por una persona desconocida. El hecho se dio a las 10 de la mañana, cuando decidió pasear a su perro.

Jovanna vestía un traje de cirugía y una sudadera pero por el calor decidió retirarse la sudadera. Durante el paseo, a la altura de avenida Inglaterra, en la colonia Arcos Vallarta de Zapopan, alguien le gritó algo pero no distinguió qué le dijeron, poco después una persona que iba en un automóvil le lanzó “como si fuera un balde de agua con cloro”.

“Me roció la cara de lado izquierdo, el ojo, parte la oreja, el cuero cabelludo, el cuello, parte del hombro y poquito más hacia la espalda y a mi perrita también le roció lo que le quemó la piel. Entre que mi perro estaba histérico y trataba de sujetarlo para que no se me fuera y entre que me ardía el ojo, no alcance a ver bien a quién me agredió”.

Tras la agresión, Jovanna regresó a su casa para retirarse la ropa y bañarse para eliminar el cloro. Las lesiones diagnosticadas son queratoconjuntivitis química y una ligera dermatitis por contacto. El costo de las gotas de tratamiento fue de 800 pesos, dinero que tuvo que pagar de su bolsa.

Ayer pasadas las 10 de la noche, Jovanna todavía se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía del Estado realizando su denuncia.

Además del caso de Jovanna, una enfermera del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías en Zapopan, también fue agredida. En su caso unos jóvenes le arrojaron una cubeta con agua y cloro.

El hecho fue confirmado por el vocero del ISSSTE y aunque se reportó que el caso fue denunciado ante la Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco (CIEJ), la presidenta de la Comisión, Edith Mujica negó tener reporte del hecho.

Las agresiones a las dos integrantes del sector salud, se suman a seis casos de enfermeras agredidas y discriminadas en la vía pública y transporte público que denunciaron sus casos ante la CIEJ.

Al respecto el primer visitador de la CEDHJ, Eduardo Sosa Márquez, comentó que “el personal tiene el derecho de decidir portar su uniforme desde su casa y el uniforme bajo ninguna causa justifica a agresión”. Luego de reconocer que tales agresiones a personal de salud nunca se había visto, llama a los jaliscienses a realizar un acto de solidaridad y recuerda que el personal médico trabaja por las necesidades médicas de los demás.

La Conapred, con tres denuncias por COVID-19

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informa que desde el día 19 de marzo al 10 de abril, ha recibido tres denuncias por temas relacionados al COVID-19 en Jalisco.

El primer caso se trata de una mujer que denunció que el establecimiento donde trabaja se niega a cerrar por lo que se les obliga a presentarse a trabajar.

El segundo caso es una mujer embarazada con alto riesgo, que le descansaron pagándole 50% y que le invitaban a que si quería recibir íntegro su salario llevará trabajo a casa lo que significa cargar cosas pesadas. La denuncia también detalla que en el lugar de trabajo, utilizan durante la jornada de 12 horas el mismo cubrebocas.

El tercer caso se trata de un hombre de la tercera edad que padece diabetes y en su trabajo lo obligan a acudir al trabajo pese a ser parte del grupo de población más vulnerable al contagio.

NR