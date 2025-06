Landau ordena cancelar visa a morenista de Jalisco

El vicecanciller de los Estados Unidos, Christopher Landau, informó que le cancelarán la visa norteamericana a Melissa Cornejo Sandoval, quien es consejera estatal de Morena y trabajadora del Congreso de Jalisco, por una publicación en sus redes sociales.

El funcionario estadounidense respondió a una publicación en la red social X hecha por la trabajadora del Legislativo estatal, quien publicó una imagen de una persona con una bandera mexicana aparentemente en las protestas contra las redadas en Estados Unidos la cual fue acompañada de un mensaje crítico sobre el retiro de visas.

Melissa Cornejo escribió en su cuenta de X: "Viva la raza y métanse mi visa por el cu**", acompañado de una fotografía que mostraba un automóvil calcinado con la frase "fuc* ICE" y, al costado, un manifestante ondeando una bandera mexicana.

Por lo tanto, Landau calificó la publicación como "vulgar" y afirmó haber dado la orden de retirarle la visa a la morenista, aunque en el mismo mensaje, dejó entrever que ni siquiera tiene visa, además, de acusarla de glorificar la violencia.

"Puedo informarte que personalmente ordené cancelarla después de ver ese vulgar posteo. Y no te sorprenderá lo que me respondieron: que ni siquiera tienes una visa válida para cancelar. Qué fácil resulta hablar con desprecio de 'mi visa' en redes sociales cuando no la tienes. Quienes glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público ('FU** ICE') no son bienvenidos en nuestro país".

Melissa Cornejo Sandoval es trabajadora de la Coordinación de Comunicación Social y Atención Ciudadana del Congreso de Jalisco, con un salario quincenal de 24 mil pesos brutos, según la nómina.

OB