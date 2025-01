La presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez García, anunció que continuarán las asambleas informativas en todos los municipios del estado, con el propósito de reconectar con las bases, militantes y simpatizantes, dialogar sobre las necesidades y fortalecer los lazos del movimiento.

La dirigente morenista destacó que Morena no es un partido tradicional, sino un movimiento de transformación nacional, enfocado en la conciencia colectiva, que pone a las y los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, en el centro de sus acciones.

Durante una rueda de prensa, presentó un resumen de las actividades realizadas en los municipios visitados, que incluyen Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Ocotlán, Autlán de Navarro, El Grullo, Unión de Tula, Pihuamo, Zapotlán el Grande y Zacoalco de Torres.

"En cada lugar, nuestra militancia nos ha recibido con entusiasmo, demostrando que Jalisco está listo para avanzar en la Cuarta Transformación. Hay una gran militancia y un partido consolidado", mencionó Erika Pérez.

Resaltó también la incorporación a Morena de Magali Casillas, presidenta municipal de Zapotlán el Grande, y sus regidores, lo que refuerza el compromiso del movimiento de ser un espacio abierto para todos aquellos que deseen colaborar por un México más justo, incluyente y solidario.

Hoy, en nuestra #MañaneraDeJalisco, compartimos los avances de la primera semana de gira por el estado, llevando el mensaje de esperanza y transformación.



Nuestro objetivo es claro: seguir sumando voluntades a este gran movimiento de millones que lucha por un Jalisco más justo y… pic.twitter.com/Tn4SiiIQ3i— Erika Pérez García (@ErikaPerezMx) January 20, 2025

Pérez explicó que afiliarse a Morena no es solo un trámite, sino un acto de conciencia y compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, que incluyen no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, luchar contra la corrupción y la desigualdad, promover una democracia auténtica, defender la igualdad entre hombres y mujeres y combatir cualquier forma de discriminación.

Aseguró que esta gira refuerza el objetivo de construir un Jalisco unido y organizado.

Además, informó que esta semana se llevarán a cabo asambleas informativas en Cocula, Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, entre otros, con el fin de sumar esfuerzos, escuchar a todos y garantizar que la esperanza de transformación siga creciendo en cada comunidad.

Por su parte, la secretaria Nacional de Diversidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,Almendra Negrete, en su visita a Jalisco, anunció que el partido está abierto para integrar a personas de la comunidad LGBTQ+ como representantes en distritos y municipios.

Finalmente, el presidente del Consejo Político en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaño s, invitó a todos los actores políticos de Morena, incluidos regidores, diputados locales y federales, militantes y simpatizantes, a unirse a las giras y participar activamente en las asambleas para construir el partido que Jalisco necesita.

EE