Van por 20 mil casas en el Programa de Vivienda para el Bienestar en Jalisco

El Programa de Vivienda para el Bienestar proyecta la construcción de por lo menos 20 mil casas en Jalisco.

Ernesto Padilla Aceves, representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), explicó que en una primera etapa se proyecta la construcción de vivienda vertical en las áreas metropolitana de Guadalajara y ciudades medias como Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

“Evidentemente se va a revisar cada uno de los lotes, la factibilidad y que sean adecuadas y propias para el tipo de vivienda vertical que se pretende”, comentó.

Detalló que mediante este programa los Gobiernos municipales y el Gobierno del Estado aportan los lotes y el Gobierno federal se encargará de la construcción de las viviendas.

“La vivienda no tendrá costo de ganancia, al trabajador se le hará saber que el costo del lote fue cero pesos y el costo de la construcción es el que se le cobrará al trabajador a través de su crédito”, explicó.

En entrevista durante la inauguración del taller de capacitación e implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar, Ernesto Padilla, precisó que este programa busca abatir el rezago de falta de opciones de casas en el país.

“Deben de cumplir con los requisitos normales que se manejan ya sea en el Infonavit, Fovissste y que se piden a través de su crédito, es decir tener un crédito, ser un trabajador y contar con los puntos necesarios”, detalló.

La construcción de las viviendas a nivel nacional se espera que inicien en febrero y marzo próximos y en Jalisco a más tardar en abril.

El próximo 30 de enero se espera que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro y representantes del Gobierno federal de la Sedatu, Conavi, firmen el convenio de facilidades.

“Ahorita los talleres son para el entendimiento con los municipios y el Gobierno del Estado para la aportación de los lotes que son necesarios para el programa de Viviendas del Bienestar”

Este lunes inició el taller de capacitación e implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).

“Estamos preparándonos para generar suelo y que se venga la vivienda. Este programa del Gobierno federal se va a concentrar en este momento en la zona metropolitana y en las ciudades medias”, comentó Luis Guillermo Medrano Barba, director del Ijalvi.

Añadió que posteriormente el Instituto Jalisciense de la Vivienda implementará un programa de vivienda.

“Necesitamos abatir el rezago que tiene Jalisco, tenemos un rezago de más de 65 mil viviendas y hay mucha gente que no tiene derecho al Infonavit y los que tienen derecho no tienen oferta y no les alcanzan los puntos, entonces este nicho que estamos atendiendo a través del Instituto le va a ayudar a la gente que menos tienen”, explicó.

Explicó que la meta de 20 mil viviendas a través del Programa de Viviendas para el Bienestar es factible de lograr siempre y cuando se organicen y trabajen de manera coordinada con el Gobierno federal.

“Son seis años, vamos poco a poco a desdoblar este proyecto”, concluyó.

