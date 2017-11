La ZMG tendrá que concursar por recursos de fondo metropolitano

Los recursos del fondo metropolitano ya no se asignarán directamente a las 57 zonas metropolitanas reconocidas y ahora se concursará por cada proyecto, informó el diputado federal por Jalisco, Salvador Zamora Zamora, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, explicó que a partir de 2018 los municipios deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus planes y la dependencia federal definirá cuáles proyectos tienen viabilidad y vocación metropolitana.

El legislador de Movimiento Ciudadano reconoció que esta modalidad tiene ventajas y riesgos para los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues si presentan proyectos completos pueden acceder a una bolsa superior a los 357 millones de pesos contemplados para la ZMG en el proyecto presupuestal. En contra parte, tiene como desventaja que los recursos tardarán más en liberarse por necesitar el aval de la SHCP

“Una vez que inicie el año, que se puedan concursar contra proyectos entonces Hacienda determinará cuáles tienen viabilidad y vocación metropolitana, cuáles son viables y cuáles no. Inclusive Guadalajara pudiera acceder a bolsas más importantes y no solamente ajustarse a los trecientos veintitantos millones que accedió el año anterior, pudieran ser más recursos o menos si los proyectos no tienen viabilidad. Es la primera vez que se va a concursar”, explicó el legislador.

Zamora Zamora comentó que sólo para los proyectos de obras complementarias a la Línea 3 del Tren Ligero, como rehabilitación de calles, banquetas y ciclovías, se requieren más de mil millones de pesos.

Este año la bolsa general del Fondo Metropolitano a nivel federal fue de tres mil 243 millones de pesos, de los cuales a Jalisco se le asignaron 354 millones. En 2016 antes del recorte, el estado recibió mil 112 millones del fondo.

Presumen gestión de recursos

Los recursos federales destinados para proyectos específicos en Jalisco no aumentaron conforme a lo planeado, pues se privilegiaron los trabajos de reconstrucción en los estados afectados por los sismos de septiembre, aseveró Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, subrayó que a pesar de esa circunstancia consiguieron etiquetar 870 millones para municipios con administraciones de MC.

El legislador reconoció que el proyecto para atender las inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara sufrió recorte y lo atribuyó a los atrasos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que desde 2016 entregó tarde el estudio técnico que era la base para iniciar la intervención.

Castañeda Hoeflich recordó que los cinco mil 212 millones para la obra de la Línea 3 están garantizados, al igual que recursos para mantenimiento carretero y para el sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano. Reiteró su oposición a que se consideraran mil 530 millones de pesos para la presa El Zapotillo y los fondos para el proyecto de energía geotérmica Cerritos Colorados, dentro del área natural protegida de El Bosque la Primavera. Los emecistas presumieron la gestión de recursos federales que consiguieron en los últimos tres años, al etiquetar tres mil 200 millones de pesos para proyectos en los 26 ayuntamientos con administraciones de MC.

