La ZMG supera a la CDMX en tiempo de traslados al trabajo

José de Jesús Padilla, habitante del fraccionamiento El Colibrí, en Tlajomulco de Zúñiga, comparte que duerme alrededor de tres o cuatro horas al día.

Cuenta que a veces se despierta a las 03:00 horas para estar listo y transportarse a tiempo a su trabajo en un fondo de pensiones, al cual debe arribar a las 07:00 y cuyas instalaciones se encuentran en la zona de la Base Aérea, en Zapopan. En ocasiones, llegar en transporte público le toma hasta cuatro horas.

“No convivo mucho con la familia. Casi no te conocen los hijos y la esposa. Cuando llego están dormidos y sólo los disfruto los fines de semana. Me he perdido de muchas cosas”, dice.

Sin embargo, destaca que otra de sus preocupaciones es la inseguridad. “Me han robado seis veces, he gastado mucho en el mantenimiento de mi casa, porque se meten por todos lados”.

De acuerdo con el Índice de Satisfacción con el Acreditado (ISA), hecho por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los tiempos de traslado de los jefes de familia en Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya superan a los documentados en la Ciudad de México (CDMX) y Monterrey.

Según el documento, mientras en la primera metrópoli el promedio es de 85.5 minutos, en la capital del país el indicador es de 68.5 y en la de Nuevo León, de 72.8. En el caso de Tlajomulco, el registro es de 106 minutos.

Alejandro Mendo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y experto en temas urbanos, acentúa que este fenómeno es producto de que “no se están tomando decisiones estructurales de fondo” para frenar los viajes particulares en automóvil y mejorar el transporte urbano colectivo.

Margarita sabe que si no llega temprano, es posible que le toque el apretujamiento de pasajeros en el camión. EL INFORMADOR/A. Gallegos

“Prefiero el salario que la cercanía con mi casa”

Margarita Rodríguez recuerda que una vez, en las dos horas que pasa diariamente en el camión para llegar a su trabajo, desde Tlajomulco hasta Chapultepec, se puso a contar cruces. Enumeró 28.

Vecina del fraccionamiento Cima del Sol, dice que debe levantarse a las 05:00 horas para alcanzar lugar en la unidad del transporte público. “Si lo tomas a las seis, es saber que te tienes que ir en la puerta, si bien te va”.

Cuenta que decidió hacer estos traslados por el sueldo que le ofrecieron en Guadalajara. “En mi trabajo gano mil 700 pesos semanales, ya sin lo que me quita el Infonavit. Acá en Tlajomulco me pagaban 950 pesos. Con la situación de falta de empleo que hay, prefiero el salario que la cercanía con mi casa”.

Margarita comparte que el regreso debe empezar a las 17:00 horas si quiere irse sentada en un camión de la ruta 186. Evita inconformarse por los excesos de los operadores, pues afirma que luego la identifican y no se detienen para darle el servicio.

Asegura que los largos trayectos incluso ya afectaron su salud.

“Tuve problemas en la vejiga por aguantarme de ir al baño, y a los cuatro meses tuve que ir al hospital”.

Mientras la unidad del transporte público se atiborra en la zona de El Palomar, Margarita comenta que también debe lidiar con el acoso sexual.

“Terminan haciéndote sentir mal, como diciendo ‘uy, qué delicadita’”. Debido a estos incidentes, se forman grupos de conocidos que hacen el mismo recorrido para protegerse entre ellos.

Los fraccionamientos cercanos a la casa de Margarita la reciben con módulos de seguridad abandonados y filas de casas que sólo se diferencian por los grafitis.

“Estos fraccionamientos son como grandes hoteles, sólo llegamos para dormir”, remata.

TELÓN DE FONDO

Mujeres de Jalisco, entre las más acosadas en el transporte público

En enero de este año, este medio publicó que de acuerdo con el Atlas de Igualdad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jalisco se halla en la posición 11 de 32 entidades donde las mujeres padecen más acoso en el transporte público.

La herramienta, que se construyó a partir del corte más reciente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las normas de igualdad que existen en el país. En específico, que se haga cumplir la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, vigente desde agosto de 2006.

En Jalisco, 72 de cada 100 mujeres encuestadas consideraron “inseguro” el transporte público que utilizan diariamente para desarrollar sus actividades. Se trata de 1.6 millones de jaliscienses que denunciaron sentirse acosadas. Para tener una dimensión de esa realidad, en Yucatán menos de mitad de la población femenina en el censo dijo sentirse insegura.

Las primeras posiciones son ocupadas por Ciudad de México (91.9), Estado de México (90.3) y Tabasco (84.6). En la contraparte también se encuentran Baja California (52) y Durango (51.6).

Numeralia

85.5 minutos tarda, en promedio, el traslado de casa al trabajo de un jefe de familia en Jalisco.

68.5 minutos tarda, en promedio, un habitante de la Ciudad de México en hacer un recorrido similar, y 72.8 minutos uno de Nuevo León.

106.1 minutos, en promedio, es lo que tarda el traslado de un habitante de Tlajomulco.

89.5 minutos, en promedio, es lo que tarda el recorrido de un habitante de Zapopan.

80 minutos, en promedio, es lo que tarda el traslado de un habitante de Tonalá.

9.5 sobre 100 es la calificación que recibió la ZMG en cuanto a la disposición de áreas verdes por persona.

Pega a tapatíos carencia de espacios verdes

En materia ambiental, en la metrópoli hay pendientes especialmente en la falta de áreas verdes per cápita y en la mala calidad del aire.

Con respecto al primer punto, las calificaciones del Índice de Ciudades Prósperas, elaborado por ONU-Hábitat y el Infonavit, fueron desde 1.46 (Tonalá) hasta 16.73 (Guadalajara). El máximo es de 100 puntos.

“Es probable que una ciudad sin áreas verdes suficientes y distribuidas inadecuadamente ponga en riesgo la sostenibilidad urbana, reduzca su capacidad para capturar emisiones contaminantes del aire y cuente con entornos urbanos de mala calidad”, se señaló en la evaluación.

Por otra parte, la ciudad también reprobó en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Registró un promedio de 46 puntos sobre 100.

“Tenemos menos áreas verdes inclusive que en la Ciudad de México. No se ha previsto el dejar más áreas verdes en el desarrollo de la ciudad, existe una fuerte presión para crecer hacia la zona de La Primavera, y los pocos parques que tenemos los ocupamos porque se tiene una tradición de invadir espacios libres y abiertos”, afirmó Luis Giachetto Carrillo, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Guadalajara obtuvo 16.73 puntos sobre 100 en áreas verdes per cápita. NOTIMEX/Archivo

La ZMG, reprobada en internet y transporte

La pobre conexión a internet y las carencias en el transporte público provocan que los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no estén clasificados como espacios con alta prosperidad.

Así lo reveló el Índice de las Ciudades Prósperas (ICP) 2018, estudio desarrollado en conjunto por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Este documento dio a conocer que, en disponibilidad de internet, las colonias de la metrópoli registraron de 20 a 42 puntos (sobre 100). Esto significa que es una ciudad poco incluyente que no ofrece a sus habitantes herramientas educativas y sociales, y que reduce la posibilidad de mejorar sus ingresos laborales.

El Gobierno de Jalisco anunció en abril pasado que se necesita una inversión inicial de tres mil millones de pesos para conectar a internet el 86% de los sitios públicos de de la Entidad.

Actualmente, 1.4 millones de hogares en el Estado están conectados a internet, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Respecto a la longitud del transporte masivo, es decir, que las rutas de camiones cubran la distancia y atiendan a un número suficiente de personas, hay municipios con calificación de 0 sobre 100. Este es el caso de Tlajomulco de Zúñiga.

“No avanzamos ni en la calidad y fluidez del servicio de transporte público, ni de las vías para aquellos que se transportan en sus vehículos particulares”, opinó Alejandro Mendo, académico del ITESO.

