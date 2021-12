La UdeG prevé impulsar iniciativa popular para proteger presupuesto

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, propuso una iniciativa popular para que el presupuesto asignado a la casa de estudios sea constitucionalmente autónomo.

Durante una manifestación que se llevó a cabo ayer en Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara, Villanueva Lomelí comentó que si los legisladores locales deciden no otorgar más recursos para la institución educativa en 2022, a partir de hoy habrá una convocatoria para reunir firmas y obtener una bolsa anual justa que permita incrementar los espacios para los estudiantes de la Entidad.

“(Lo haremos) para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación; o de estos diputados que están dispuestos a negociar obras para sus municipios a cambio de no apoyar a la Universidad. Deben saberlo: el Ejecutivo ha estado dispuesto a que su negociación con otras bancadas sea darles lo que sea a cambio de no darle nada a la UdeG”, afirmó frente a la multitud que llenó la plaza.

“¿De qué sirve que discutan (el presupuesto) si mañana el gobernador cambia una partida como nos lo hizo a nosotros? Si el Congreso no se puede defender de eso, ya no hay división de poderes, por lo tanto la UdeG debe prepararse”, agregó.

El pasado 16 de noviembre, el rector de la UdeG llamó al gobernador de Jalisco a que mostrara más solidaridad con la comunidad universitaria y a que destinara más recursos más allá del 48% que marca el convenio con el Gobierno federal.

Explicó que durante el gobierno de Ramírez Acuña el gasto universitario creció 10.43%; con Emilio González pasó a 19.21% y con Aristóteles Sandoval llegó a 8.47 por ciento. Aseguró que en la actual administración ha sido de 5.78 por ciento.

La cita para manifestarse frente al Congreso de Jalisco y pedir un presupuesto justo era a las 11 de la mañana, pero desde antes contingentes de preparatorias, centros universitarios, Hospitales Civiles y sindicatos de la Universidad de Guadalajara comenzaron a llegar a la Plaza Liberación, donde ya los esperaba un escenario… y un Congreso y Palacio de Gobierno rodeados de vallas.

El rector general, Ricardo Villanueva, y otras autoridades universitarias se subieron al escenario entre gritos de “¡Universidad!” y “¡UdeG, UdeG!” de los inconformes que exigieron un presupuesto justo, como el que pide el gobernador a la Federación.

El primero en hablar ante la multitud, que portaba carteles, banderas y pancartas, fue Juan Salvador Díaz, un padre de familia de alumnos de una de las comunidades Wixaritari donde la UdeG tiene sedes, quien recordó que con la institución los jóvenes de las poblaciones pueden estudiar su bachillerato e, incluso, dormir y comer en el plantel.

A él le siguieron los dirigentes de los Sindicatos de Trabajadores de la Universidad, que tacharon de traicioneros al gobernador y a los diputados.

Pero la multitud se conmovió cuando los trabajadores de los Hospitales Civiles recordaron que pusieron sus vidas en riesgo para ayudar a la población cuando algunos ni siquiera tienen base o sueldos justos.

El momento cúspide llegó cuando el rector dio su discurso y, entre gritos de “¡no estás solo!” señaló que el bajo presupuesto para la universidad es un berrinche, capricho y atropello de “un gobernador que confunde autoridad con virilidad”.

Mientras que el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, dijo que los estudiantes permanecerían acampando en la plaza hasta que las autoridades atiendan las exigencias de recursos.

La UdeG contó más de 20 mil asistentes, Protección Civil Estatal siete mil y Protección Civil municipal 10 mil.

"Es en general una posición de todos los ejecutivos, nacional y estatales, por meterse más a ver las finanzas de las universidades estatales y sí se ve un esfuerzo por hacer cambios en la manera de cómo se conducen las universidades, pero se les está afectando de diferentes maneras".

- Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político-Electoral de la UdeG.

CLAVES

INICIATIVA POPULAR

Solicitantes Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político-Electoral de la UdeG, señaló que cualquier ciudadano puede solicitarlo, sin embargo, 0.5% del Registro Nacional de Ciudadanos deben suscribirla. En el caso de Jalisco, se necesitan al menos 310 mil 372.

Requisitos Además de nombre, firma, número de folio de la credencial de elector, clave de elector y sección de los electores solicitantes de quienes la suscriben, se necesitan una serie de requisitos enumerados en el artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana de Jalisco.

Contravenciones Montaño resaltó que las Iniciativas Populares deben presentarse sobre una misma materia y no deben contravenir otras disposiciones legales, federales o estatales.

MQ