La UdeG espera que creación de universidades públicas no afecte su presupuesto

La creación de nuevas universidades en el país es un buen proyecto, pero no se debe descuidar a las instituciones de educación superior que ya existen, afirmó el ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Raúl Padilla López, quien llamó a no adelantar vísperas sobre posibles recortes al gasto de la Universidad y dijo que en el tema de presupuesto nunca hay que "chillar" antes de que te peguen.

"En el mundo universitario le damos la bienvenida a la creación de más universidades, pero que se siga apoyando a las actualmente existentes para que se fortalezcan"

"En el mundo universitario le damos la bienvenida a la creación de más universidades, pero que se siga apoyando a las actualmente existentes para que se fortalezcan, puedan ampliar matrícula y mejorar la calidad. Espero que no haya recortes a las universidades, que no haya recortes a los programas de cultura", detalló.

Padilla López descartó que el Centro Cultural Universitario o los proyectos culturales que él encabeza estén en riesgo, comentó que el Centro casi está concluido y le falta sólo el inmueble del Museo de Ciencias Ambientales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el Presupuesto 2019 de la Federación habrá mil millones de pesos para iniciar la construcción de 100 universidades públicas en el país. En el caso de Jalisco, durante su campaña prometió que los nuevos planteles se ubicarían en los municipios de Ayotlán, Tomatlán, Tuxpan y Tecolotlán.

Por su parte, el rector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro, apuntó que espera que el Gobierno Federal les autorice el presupuesto con un aumento de por lo menos el ajuste inflacionario.

Detalló que requieren fondos para proyectos como la remodelación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), concluir el plantel en San José del Valle en Tlajomulco, otro en la zona wixárika y el Museo de Ciencias ambientales; entre otros proyectos.

La UdeG calcula ejercer un gasto superior a los 14 mil millones de pesos, de los cuales 52% serían aportados por la Federación.

Guarda silencio

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, rechazó hablar sobre el presupuesto federal del próximo año y sostuvo que no tiene injerencia en la distribución de fondos. Luego de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, el legislador dijo que apoya que las universidades reciban el presupuesto suficiente, pero aseveró que, aunque sea el titular de la Mesa Directiva de la Cámara no interviene en cómo se asignan los recursos.

JM