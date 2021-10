La Setran se deslinda de fideicomiso para víctimas del transporte

La Secretaría de Transporte (Setran) responde que el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, cuyos ingresos salen de las fotomultas, es sólo para construir infraestructura para la seguridad en las calles, mientras que la reparación de los daños a las víctimas de accidentes se presta con aseguradoras y mutualistas.

Sin embargo, en la creación del fideicomiso se estipuló que sus recursos también servirían para programas de atención a afectados de accidentes, por lo que en 2018 destinaron 129 mil pesos para gastos funerarios a víctimas del transporte público (en la actual administración ya no reportan apoyos).

También aclara que Diego Monraz, titular de la Setran, no encabeza ese fideicomiso, aunque forma parte del comité técnico. Si bien afirma que no se ha dejado de indemnizar a las víctimas, no dio detalles al respecto.