La Orquesta Filarmónica de Jalisco abre convocatoria para nuevas audiciones

Por segunda vez en lo que va del año, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) abre sus puertas a músicos profesionales de todo México para ocupar vacantes en su conjunto. Las audiciones , programadas para noviembre , buscan cubrir puestos de tuba principal, contrabajo principal, fagot/contrafagot coprincipal, corno coprincipal, y dos posiciones de viola de fila.

El Director Artístico de la OFJ, José Luis Castillo, destaca la importancia de esta convocatoria doble en un solo año, un hecho sin precedentes para la orquesta. “Esto marca un gran precedente para nuestra orquesta, ya que es la primera vez que se realizarán dos periodos de audiciones en un año. Estamos en espera de que los mejores músicos de este país vengan a las audiciones en noviembre para sumarse a las filas de la OFJ”, señaló Castillo mediante un comunicado.

Los músicos principales de sección recibirán un sueldo mensual bruto de 45 mil 240 pesos, mientras que los coprincipales percibirán 40 mil 600 pesos. Por su parte, los músicos de fila tendrán un salario de 34 mil 800 pesos.

Los aspirantes interesados deberán inscribirse y enviar su documentación a través del correo electrónico audiciones.ofj@jalisco.gob.mx. Es esencial que en el mensaje se incluya el nombre completo, edad, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, nacionalidad, nivel de estudios, instrumento de especialidad y la vacante a la que desean postularse.

Además, se requiere que los postulantes adjunten en un solo archivo PDF los siguientes documentos: acta de nacimiento o naturalización, título de licenciatura en música con especialidad en el instrumento correspondiente, currículum vitae de no más de dos cuartillas, identificación oficial (INE, pasaporte o cartilla militar), Clave Única de Registro de Población (CURP), constancia de situación fiscal, constancia de no antecedentes penales federales y constancia de no sanción administrativa, estos tres últimos con fecha de emisión no mayor a septiembre de 2024.

La convocatoria está abierta hasta el 18 de octubre a las 23:59 horas . Aquellos que cumplan con todos los requisitos y la documentación recibirán una hoja de inscripción por correo electrónico, confirmando su registro en el proceso de selección.

Las audiciones se llevarán a cabo en el emblemático Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco. Las horas específicas para cada audición serán comunicadas individualmente a los aspirantes que hayan completado su registro.

El jurado encargado de evaluar a los participantes estará compuesto por la Comisión Artística de la OFJ, integrada por el director artístico, los concertinos y los músicos principales de cada sección. Al concluir las presentaciones, el fallo definitivo se emitirá por mayoría de votos de la comisión, garantizando un proceso de selección justo y transparente.

Para más información sobre la convocatoria, detalles del proceso de inscripción y los extractos necesarios para las audiciones, los interesados pueden visitar la página oficial de la OFJ.



