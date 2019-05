La CEDHJ, sin quejas por delitos contra la dignidad

Pese a la cantidad de denuncias estancadas en la Fiscalía estatal por delitos contra la dignidad de las personas, que son sobre casos de discriminación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no ha recibido queja alguna de las víctimas.

“Específicamente por este, no, pero sí por otros delitos. Cuando se va a la Fiscalía y se denuncia algún delito y no hay un seguimiento adecuado, sí recibimos, eventualmente, quejas. Ya sea por dilación en la investigación o por algún otro motivo”, expuso César Orozco Sánchez, director de Quejas de la CEDHJ.

El funcionario admitió la importancia de este delito, vinculado directamente con el trabajo de la Comisión. “Recordemos que nuestro eje de trabajo es la dignidad humana. En ese sentido, cualquier queja que se recibe aquí por una presunta violación a los derechos humanos está ligada a este delito”.

Dijo que la posibilidad de denunciar delitos contra la dignidad es otro medio para la gente afectada por la discriminación. “Mientras más herramientas tenga el ciudadano para encontrar respuesta cuando se les viole la dignidad, es mucho mejor. Constituye una herramienta útil, paralela a la propia instancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Orozco Sánchez aseguró que la CEDHJ orienta a las víctimas cuando presentan alguna queja por una violación a los derechos humanos. “Les decimos que tienen otras alternativas u otras vías a las que pueden acceder, entre ellas la denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros mismos los orientamos a ello”.

Incluso, la misma falta de seguimiento a las denuncias contra la dignidad de las personas constituye nuevamente la comisión de ese delito por parte de la Fiscalía al ser omisa.

“Aquí es cuestión de que cada persona que considere que no se actuó correctamente en la Fiscalía, venga a presentar su queja. Vamos a invitar a las personas a que lo puedan hacer y, una vez que se presente la queja, hacer la investigación para ver los motivos por los cuales no se judicializa la carpeta de investigación”.

Ley estatal, sin operar

En lo que va del año nadie ha sido procesado por este tipo de delitos. ARCHIVO / NTX

Un año después de incluir en el Código Penal los delitos contra la dignidad de las personas se publicó la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que actualmente se halla inoperante, advirtió Luis Guzmán, asesor jurídico de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) A.C.

La ley ordena crear un Consejo estatal, que en teoría entró en funciones en junio de 2016. Dependiente de Secretaría General de Gobierno, éste debe ser integrado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Coedis), la Secretaría de Educación y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, entre otros.

Pero a partir del nuevo Gobierno el Consejo desapareció. “Hay una nueva estructura y tenemos que la Ley en Contra de la Discriminación está en desacato porque no hay un Consejo”.

Y mientras en el discurso las autoridades aseguran que trabajan en combatir y erradicar la discriminación, afirmó, en la realidad “no se hace nada”, pues hay omisiones en la ley, en la Fiscalía y hasta en la Comisión de Derechos Humanos. “Entonces, el tema de la discriminación sigue presente todos los días en las calles, en todos lados”.

Fallan en atender discriminación

Aunque la Fiscalía recibió casi dos mil 400 denuncias por delitos contra la dignidad de las personas entre 2014 y 2018, no se aplicó una sola sanción. A través de su Unidad de Transparencia, la dependencia reconoció que “ni se cuenta con registro alguno de personas detenidas, consignadas y/o judicializadas por delitos contra la dignidad de las personas”.

La Fiscalía exhibe su “desinterés”

Voz del experto: Alfonso Partida Caballero (académico de la UdeG)

El que existan más de dos mil averiguaciones previas por delitos contra la dignidad de las personas, y que ninguna haya sido consignada, exhibe la “falta de capacitación” y el “desinterés” de la Fiscalía del Estado por atender a las víctimas de este delito.

Según el experto, “es una verdadera irresponsabilidad de la Fiscalía”, pues el rezago manda un mensaje de “abandono” e “irresponsabilidad”. “Ni siquiera saben qué es la dignidad humana; mucho menos cómo castigar este tipo de delitos”.

Opinó que la CEDHJ debería solicitar una investigación lo más pronto posible para que la Fiscalía explique el por qué y cuáles fueron las causas de que no se realizaran estas investigaciones. “Si a la Comisión no le queda claro que estos delitos son importantes, no tiene razón de ser”.

La Fiscalía, añadió, debe iniciar un plan de capacitación y de difusión a la sociedad para que las personas que sufren un menoscabo en sus derechos, libertades y seguridad personal puedan denunciar. “Esto es más grave de lo que parece”, remató.