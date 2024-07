Esta mañana se registró un descarrilamiento del tren de carga que va de Guadalajara-Pantaco en La Barca, Jalisco.

Decenas de contenedores salieron proyectados y otros quedaron apilados y tirados sobre las vías o sobre los campos.

Personal de Ferromex confirmó que los contenedores afectados fueron del área multimodal y por el momento las operaciones se encuentran suspendidas. Se reporta una persona lesionada debido al descarrilamiento.

“Ahorita apenas están las personas llegando, porque es una zona donde no se puede llegar muy rápido y tienen que caminar para ver cómo está la situación, y no hay vía libre, entonces, no sabemos hasta cuándo nos van a dar vía libre y se va a regularizar”, dijo una operadora de Ferromex.

Te puede interesar: Los cerros de basura que crecen en Vallarta lejos del ojo turístico

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB