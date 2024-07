La recolección de basura y el aseo público son grandes temas en la administración de los municipios de Jalisco. Se trata de un punto flaco para muchos ayuntamientos que dejan mucho que desear, por ejemplo, en Puerto Vallarta; donde el problema de los residuos es serio y la forma en la que sus habitantes lidian con sus desechos es muy peculiar.

Grandes cerros de basura se acumulan en medio de intersecciones de las calles, la curiosa forma en la que los vallartenses se deshacen de su basura y que, conforme el tiempo en el camión recolector no pase, se siguen haciendo más grandes , mostrando una peculiar forma de manejar los residuos; una escena sorprendente, que contraviene a las imágenes de Puerto Vallarta como el paraíso que es.

Un problema que ocasiona otros, por ejemplo, en temporada de lluvias, el riesgo de que una fuerte tormenta lleve los residuos a los canales de agua y desemboquen, eventualmente en el mar; además de que tape alcantarillas, sin contar con la fauna nociva que generan y el olor y foco de contaminación constante que representan .

Esta forma peculiar de dejar la basura en Vallarta se observa con cotidianidad, sobre todo en las colonias aledañas al Centro del puerto, más alejadas del ojo turístico, y se incrementa durante los periodos vacacionales, cuando hay "puentes" o días festivos.

La basura, un problema de Puerto Vallarta

Otra forma de dimensionar el gran problema de basura que tiene el municipio es observar las inundaciones en cada temporal de lluvias. Las inundaciones que se sienten en gran parte de la ciudad obedece a que los residuos sólidos tapan bocas de tormenta, canales y desembocaduras, que provoca que el agua ingrese de manera deliberada a las casas.

Sin contar cómo lucen los ríos de la zona, por ejemplo, el Pitillal, que con cada temporada de lluvias acarrea gran cantidad de basura, fenómeno que, desde luego, no solamente obedece a las deficiencias en la recolección de basura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sino también a la irresponsabilidad de algunos habitantes.

Muchos ciudadanos han señalado que el servicio de recolección de basura deja mucho que desear por varios motivos. Uno de ellos es que no respetan los horarios de servicio fijados por las autoridades municipales, que en respuesta también colabora a que sean los mismos habitantes quienes saquen su basura indiscriminadamente por no saber qué día es el marcado para el saneamiento, sobre todo si no permanecen en sus casas y tienen que salir a sus labores.

Un ejemplo fue este fin de semana. La basura comenzó a acumularse en colonias como La Floresta, donde desde el viernes pasado, la montaña de basura comenzó a crecer y fue hasta este martes que se recolectó.

El riesgo de estos cúmulos de basura, más allá de ser estéticos para un destino turístico de nivel internacional, radica en que atrae plagas de insectos y roedores, lo que incremente los problemas sanitarios; además de las molestias que ocasiona por los malos olores; sin contar, como se mencionó, el riesgo durante el temporal de lluvias.

