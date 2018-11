Juez ordena indemnización por uso de tierras de comunidad indígena de Chapala

Luego de un dictamen pericial realizado a diferentes predios de la comunidad indígena de San Antonio Tlayacapan, en los que se han realizado desde hace décadas diferentes construcciones y desarrollos, este martes se dio a conocer la resolución dada por la magistrada del Tribunal Agrario número 15, quien resolvió a favor de la comunidad indígena parte la propiedad de parte de dichos terrenos.

Se trata de más de 460 hectáreas de la comunidad que se localiza en la zona de Ajijic, entre las que se encuentra parte de la construcción del Tecnológico de Chapala, entre otros desarrollos, los cuales fueron edificados con permisos de diferentes administraciones del ayuntamiento de Chapala, a pesar de las medidas precautorias dictadas por el Tribunal agrario que lo impedían, de acuerdo con la comunidad de San Antonio Tlayacapan.

La resolución, dada a conocer este martes por los abogados de la comunidad, dicta que "ordenándose como cumplimiento sustituto el pago de la indemnización por el valor de las tierras por parte del Instituto Tecnológico Superior de Chapala" cuyo monto será determinado mediante ejecución de sentencia del artículo 192 de la Ley agraria.

De acuerdo con Victoria Corona, integrante de la comunidad indígena, están dispuestos a negociar con los actores relacionados con los permisos otorgados para la construcción en sus tierras, entre los que se encuentran, en primer lugar, los ejidatarios de Chapala, además del Ayuntamiento de Chapala, quien otorgó desde administraciones pasadas dichos permisos, sin embargo, serán los abogados quienes determines las acciones procedentes.

"Estamos interesados en dialogar. Vamos a llegar a negociaciones con las personas que estén ocupando la comunidad indígena, no queremos aclarar la guerra contra las personas que están ocupando espacios de la comunidad, porque algunas compraron de buena fe, la idea es que los que sí sabían, los ejidatarios de Chapala que tenían la orden de un juez para que no se moviera ni un centímetro y no las respetaron", expresó Victoria.

Según explicó la integrante de la comunidad indígena, los ejidatarios de Chapala, en conjunto con los ayuntamientos de Chapala, han invadido sus tierras desde generaciones anteriores, y fue en 1797 cuando se inició la demanda contra el municipio que dio como resultado en 1806, la instrucción de no invadir nuevamente, sin embargo, los involucrados han hecho caso omiso desde entonces, de acuerdo con lo dicho por Victoria Corona.

LS