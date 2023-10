La ex tesorera del municipio de Juanacatlán, Rosa Viridiana Mendoza, separada del cargo tras haber hecho disparos para dispersar una riña, justificó los hechos.

En un video que compartió en redes sociales, la ex funcionaria detalló que se encontraba con su hija, sobrinas y otros familiares en fiestas patronales en El Salto cuando fueron agredidas por varios hombres que llegaron en un vehículo tipo Sedán.

“Se bajan 5 sujetos de él. Al momento que se bajan, empiezan a orinar delante de nosotras. Obviamente, mi primo y mi hermano empiezan con '¡A ver, háganse para allá!'”.

“Cuando empiezan a hacerse de palabras, yo agarro a mi hija y me doy cuenta que viene una de las personas que faltaba, familiar mío, mi sobrina y veo que vienen sujetos ahí. Cuando pasa mi sobrina, la jalan, la empiezan a jalonear y la quieren meter al vehículo. Yo no sé quiénes son esas personas, desconozco. Empiezan a gritar '¡Ya valió ver…!, ¡Ya te cargó la chin…!'”, dijo la ex tesorera.

Reconoció que pidió una disculpa y solicitó su separación del cargo al alcalde para realizar las investigaciones.

“Yo pido una disculpa y desde este momento, pido la separación de mi cargo para que se hagan las investigaciones pertinentes”..

MF