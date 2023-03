Con motivo del cumpleaños número 90 del Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, el Obispo de Campeche, Francisco Gónzalez, ofició una misa en el Templo del Expiatorio.

“Un grupo de sacerdotes amigos desde hace unos tres meses comenzaron a planear esta fiesta y fueron y me dijeron si estaba de acuerdo, y pues para fiestas estoy puesto, hagan lo que quieran que yo me acomodo, trabajaron mucho para hacer todo lo necesario y les agradezco enormemente”, aseguró el festejado.

A la eucaristía asistieron familiares y amigos, entre ellos obispos y ex obispos, además acudió el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, así como el ex secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y el ex senador y ex secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez.

Al final de la misa se llevó a cabo una comida dentro del Expiatorio, donde los invitados tuvieron oportunidad de felicitar y tomarse la foto con Sandoval Íniguez.