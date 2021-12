Jesús Silva-Herzog Márquez y los claroscuros de la democracia

Anoche se presentó “La casa de la contradicción”, de Jesús Silva-Herzog Márquez, en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El autor estuvo acompañado por Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Creel, Alejandro Poiré y Claudia Ruiz Massieu.

El escritor refirió que una de las tesis del libro es que se debe entender que la democracia no es un artefacto o un instrumento que se ensambla mediante una serie de piezas para comenzar a funcionar, sino que es un espacio de convivencia, una manera de entenderse entre unos y otros a pesar de los distintos puntos de vista, “pero esto no ha sucedido porque no hemos aprendido a dialogar”, dijo.

Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados, acotó que Silva-Herzog Márquez analiza las grandes contradicciones de la democracia y también de la política, “que es su casa”, refirió.

“El autor hace una crítica implacable del sistema político, los gobiernos, los partidos y de todos los políticos que pasan por su pluma. Su método de análisis es inmejorable, estira los argumentos como si fueran cuerdas de violín, y en ese grado de tensión extrema, surgen sus mejores anotaciones, certeras y originales”, comentó.

En sus participaciones, tanto Poiré como Ruiz Massieu, ahondaron sobre populismo y totalitarismo, dos conceptos que desde su perspectiva están tomando impulso en la actualidad.

Ruiz Massieu refirió que “la democracia es tensión permanente”, un estira y afloja entre intereses legítimos y a veces no tanto, pero también es un espacio donde debe prevalecer la libertad y la diversidad, entendiendo como contexto el fenómeno de la igualdad, porque si no, entonces se estaría llegando a un totalitarismo, “uno de los grandes peligros”, acotó.

Finalmente, Muñoz Ledo reconoció que la democracia es el conjunto de valores, de acciones, de contradicciones, reacciones, de impulsos y de necesidades.

MQ