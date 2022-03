Jalisco, ejemplo en Ecuador por prácticas de reinserción social

Como ejemplo de modelo exitoso de reinserción social y de buenas prácticas, el sistema penitenciario jalisciense fue invitado especial al Primer Congreso Internacional en Criminología Penitenciaria, Psicología Criminal y Seguridad Ciudadana que se celebra en Quito, Ecuador, representado por el director general, José Antonio Pérez Juárez.

Durante su participación en el evento, Pérez Juárez hizo un reconocimiento público “a la responsable e inteligente decisión del Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por darse cuenta y advertir que el sistema penitenciario, en todo el mundo, debe ser un tema de agenda nacional”.

De acuerdo con el sistema penitenciario jalisciense, el presidente convocó “a un gran pacto social” para lo cual conformó a un comité de pacificación encabezado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, que lidera el general de distrito de la Policía Nacional, Pablo Efraín Ramírez Erazo, quien invitó al Congreso a Jalisco para que, en voz de Pérez Juárez, se compartiera la experiencia y las prácticas que, de acuerdo con el sistema estatal, han dado resultados exitosos.

Pérez Juárez indicó que “no hay política más eficaz para reducir la delincuencia que abatir la reincidencia criminal, y abatirla es algo que se había ignorado en muchos países, entre ellos México; a partir de un buen trabajo de reinserción nos damos cuenta de que esa es la verdadera prevención del delito.”

Agregó que “en el estado de Jalisco, con una política penitenciaria a la cual el gobierno estatal le apostó, se sustituyó el uso irracional de la fuerza, la corrupción y el abandono, junto con equipo de hombres y mujeres profesionales, desarrollamos una política penitenciaria con el reto de demostrar que seguridad y derechos humanos cohabitan”, expresó.

Con ello, aseguró Pérez Juárez, en tres años se ha puesto a libertad a 14 mil 400 personas y sólo se tienen 15 reincidencias, sin que ninguna de ellas sea mujer. “Tenemos una eficacia de reinserción de 99.88 por ciento”, añadió.

“Esto se gesta a partir de que el Estado reconoce la trascendencia y la función de la reinserción social. Nos damos cuenta de que el sistema penitenciario no solo es el último eslabón del proceso penal, sino la herramienta más eficaz para prevenir la delincuencia, para la recuperación de personas, en vinculación con universidades, académicos, empresas, industrias, sociedad civil, pero también con puentes de comunicación formativa con la población penitenciaria”, dijo.

Dentro del sistema penitenciario de Jalisco, dijo, actualmente se atiende a 13 mil 090 personas privadas de la libertad, con siete mil 800 actividades educativas, más de 12 mil empleos, atención en salud y cobertura de 90 por ciento en vacunación contra el COVID-19.

Además, dijo, se cuenta con una clínica contra las adicciones, un hospital penitenciario, un sistema educativo propio, grupos de ballet folclórico, de teatro, danza urbana, talleres literarios cartoneros con libros publicados, traducidos al inglés y dispuestos en bibliotecas de Londres y talleres artísticos en todas las disciplinas.

“En Jalisco creemos que es más eficaz no seguir abusando de la prisión preventiva, a un delincuente de conductas patrimoniales no se le puede contener más al interior de una prisión que afuera”, aseguraron.

En el Primer Congreso Internacional en Criminología Penitenciaria, Psicología Criminal y Seguridad Ciudadana, participan el General de Distrito Pablo Ramírez Erazo, Director General del SNAI de Ecuador; El Magister Antonino De Leo, Representante de la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador; la Magíster Claudia Milena Garzón Padilla, Comisionada de Pacificación Penitenciaria Directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia; la Dra. Corona Gómez Armijos, Rectora de la UNIANDES; el Ing. Alex Rojas, Director Ejecutivo de AME y Giovanni Tartaglia Polcini, Coordinador del Componente Sistemas Penitenciarios del PAcCTO.

También participa la Magíster Ninfa Crisol Gómez, Directora General del Instituto Centro Americano de Estudios Legales y Criminológicos de Guatemala; el PhD. Daniel Pontón, Decano de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN de Ecuador; Dr. Mario Zavala Hoyos, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UNIANDES y la PhD. María Fernanda Noboa, Decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN.

La frase

“La criminología penitencia es fundamental para contener la conducta delictiva y disminuir la violencia, pero no se puede prevenir eficazmente la conducta delictiva si no se sabe el porqué de ella; no basta el cómo, debemos adentrarnos en las causas y no sólo en los efecto; la naturaleza de la reinserción social es el marco idóneo para hacer este diagnóstico, los penitenciaristas no sólo sabemos las conductas, sabemos con quién conviven, quiénes los visitan, quiénes los asesoran; en prisiones se generaban los delitos patrimoniales: la extorsión, el robo, la falsificación de documentos; era una fuente de ingresos enorme, pero grave que la indiferencia o el desconocimiento de la autoridad no le permitiera advertir que se estaba generando esa violenta actitud delincuencial, porque se otorgaban condiciones para que quien no sabía delinquir aprendiera”.

JM