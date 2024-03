El periodista Jaime Barrera fue localizado con vida durante la madrugada, tras ser privado de la libertad el pasado lunes por la tarde.

En declaraciones para el noticiero matutino de N+ Guadalajara, cadena televisiva de la cual es conductor de la emisión nocturna, rindió sus primeras declaraciones al público tras el plagio sufrido. El periodista la consideró como una experiencia que no le desea nadie y espera estar nuevamente al frente del noticiero nocturno.

"Una experiencia que no le deseo a nadie, es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario, desgraciadamente la seguridad está así. Afortunadamente gracias a los rezos de todos los queridos como ustedes me tocó volver a estar con mi familia, estoy contento y listo para estar pronto, en unos días ahí dando las noticias en N+ con ustedes", dijo en entrevista para la emisión matutina de noticias de N+ Guadalajara.

Barrera reconoció que fue liberado por sus captores y dejado en la entrada del municipio de Magdalena, aunque ahí fue localizado por elementos de la Guardia Nacional.

Reconoció que su plagio pudo implicar cuestiones periodísticas y fue llevado a un centro de cautiverio por varias horas.

"No es nada más las cuestiones periodísticas, no hubo un rescate, no hubo nada de eso, salí de mi programa de radio el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a mi camioneta y fue llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre".

Barrera agregó que acudirá a solicitar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

Finalmente, hizo un llamado para que las autoridades ajusten los mecanismos y protocolos de protección a periodistas para evitar atentados contra la libertad de expresión.

"Es necesario que se ajusten todos los mecanismos y protocolos de protección a periodistas como lo hemos comentado muchas veces, para no ser presa de ese poder fáctico que limita el trabajo periodístico".

Jaime Barrera fue privado de la libertad el pasado lunes tras salir de conducir la emisión vespertina del noticiero radiofónico de la empresa Mega Radio.

