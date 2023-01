Como buenos mexicanos, muchas personas dejaron para el último la reestructura del crédito hipotecario en el Infonavit de la modalidad Veces Salarios Mínimos a Pesos, lo que ocasionó largas filas en las oficinas del organismo ubicadas en la Avenida Juan Palomar y Arias y la saturación del sistema.

Por ser el último día para realizar el trámite, la fila de trabajadores daba dos vueltas en la cuadra de las instalaciones.

Alejandro Becerra, un derechohabiente del Infonavit, llegó desde temprano para realizar el trámite.

“Nos beneficia a todos porque te cambian el crédito a pesos y ahorita por la situación económica me parece que es un buen programa para todos los derechohabientes”, dijo este trabajador que adquirió su crédito hace 10 años para comprar una casa en Tonalá.

Margarita Mora, otra derechohabiente del organismo, llegó desde las 7:30 horas y salió después de las 14:00 horas.

“Antes pagaba mil 600 pesos pero con este cambio pagaré mil 800 pesos, pero me reduce las mensualidades para terminar de pagar más pronto el crédito”, dijo.

La entrevistada reconoció las bondades del programa, pero “lamentablemente el sistema estuvo lento porque estuvo fallando”.

Mario Vázquez Domínguez también vino a reestructurar su crédito. Antes pagaba mil 600 pesos, ahora pagará dos mil pesos pero a menos años el crédito.

“Ya con una tasa fija y con una fecha de vencimiento y si lo dejaba así cada año iba subiendo según el salario mínimo era impagable, el tiempo se redujo y el monto de la deuda también”.

Víctor Hugo Ayala es otro trabajador que llegó a las 8:00 horas y también salió después de las 14:00 horas.

“En mi caso me quedaron más altas porque yo también las puse más arriba para terminar de pagar más pronto, antes me rebajaban dos mil 900 y ahora pagaré tres mil 200. Con el crédito que estaba me quedaban 20 años y ya con la reestructura la voy a pagar a 12 años”

Maximiliano Gutiérrez fue el último que llegó a la fila y espera salir después de las seis de la tarde. “Ahora sí que no sé, es muchísima gente, lamentablemente como todos los mexicanos todo lo dejamos para el final”, concluyó.

JM