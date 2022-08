En un recorrido realizado por este medio de comunicación en el Centro de Guadalajara, se constató que comprar la lista de útiles escolares costará 300 pesos más comparada con el año pasado.

Este año, el precio promedio de la lista de útiles escolares va desde los 800 pesos y hasta mil 100 pesos, dependiendo del grado, escuela y marcas que le pidan a los alumnos, mientras que el año pasado su precio era de 600 a 800 pesos en promedio.

Los útiles que más subieron de precio son las hojas de papel bond para impresora, las libretas, forros y lapiceros.

Los comerciantes explicaron que el alza en los precios es provocada por la escasez de materia prima como el papel bond, papel cartulina, cartón y celulosa. También por los aumentos en el acero y plástico.

Será un regreso muy complicado para las familias

Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana, reconoció que este año será más complicado que años anteriores para las familias ya que a la inflación de los útiles escolares se sumará la de los alimentos.

“Este regreso a clases será el más difícil que van a vivir las familias desde hace varios años y no solamente por la inflación sino porque justo como se atravesaron dos años de pandemia durante estos dos años prácticamente las familias no hicieron compras de útiles escolares, pero eso será un problema porque no han comprado uniformes, zapatos y útiles”, comentó.

Añadió que por este motivo los precios no habían subido y ante el incremento en la demanda hay una mayor presión de precios.

“La única manera de escaparse de esto es no comprando, fuera de ahí va a estar muy complicado”, concluyó.