El sector empresarial afirma que el tema del agua es clave para atraer más inversiones a la Entidad, particularmente en los corredores ubicados en El Salto-Juanacatlán, Toluquilla, Tesistán y Atemajac.

Raúl Güitrón, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, reconoció que la falta de agua en la zona es un problema para que lleguen más empresas.

“El acuífero Toluquilla, que es donde estamos asentados en El Salto, está sobreexplotado y ya no provee la cantidad de agua que requerimos. Las empresas que vienen y tienen alto consumo preguntan cómo está la disponibilidad. Se les dice que los acuíferos están sobreexplotados y entonces buscan otras zonas”, admitió.

Recordó que aunque en marzo se anunció la Línea Morada, que conducirá agua de la planta de tratamiento El Ahogado a empresas de El Salto, esto no resolverá la crisis.

“Resuelve una pequeña parte. Es una solución para las seis empresas que entramos, pero en el corredor existen 250”, aseguró.

En el mismo sentido, el titular de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster-Jones González, anunció a este medio de comunicación una campaña para que los habitantes hagan un mejor uso del líquido.

“El 5% del consumo lo hace la industria, 70% es el campo y 25% son las casas, pero para la sociedad, los que más consumen son las industrias y por eso tenemos que cambiar esa cultura”, dijo.

De acuerdo con especialistas, este es un foco rojo que podría agravarse en el corto plazo, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Arturo Gleason, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que a esto se suma el desconocimiento de las autoridades sobre cuánta agua hay disponible en los acuíferos para el abasto en los siguientes años.

“Si hablas de la industria de la construcción, ellos no toman en cuenta la disponibilidad de agua más que la que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) certifique, pero el SIAPA no mide cómo se está repartiendo y qué calidad tiene”.

El académico acentuó que en corredores industriales como el de El Salto-Juanacatlán, Toluquilla, Atemajac y Tesistán se observa dicho conflicto.

“Lo que vimos en El Salto y en Juanacatlán es que un pozo, en una determinada industria, tenía 250 litros por segundo y ahora le sacan con muchos trabajos siete u ocho. Lo están solventando con pipas de otros pozos. Como todavía no están tan caras, eso permite la disponibilidad”.

Desde 2006, los acuíferos de Toluquilla y Atemajac fueron declarados como sobreexplotados. “Toda el AMG está siendo sobreexplotada”, añadió.

El pasado 23 de febrero, autoridades federales y estatales inauguraron el acueducto El Salto-La Red-Calderón, que permitirá abastecer de agua a un millón de habitantes de la ZMG.

El proyecto mencionado forma parte de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo, la cual se espera esté concluida en mayo para poder dar, según las autoridades, tres mil litros de agua por segundo.

Sin embargo, Gleason refirió que esto no será la solución. “El Zapotillo está en una cuenca sobreexplotada. Van a extraerle más agua y no dudo que en un momento dado pueda aumentar el abasto para el AMG, pero lo que pueda representar ese volumen no es comparado con los consumos que tiene la industria actualmente”, comentó.

Expertos llamaron a realizar acciones preventivas en este año. Por ejemplo, Juan Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, pidió replantear la estrategia de gasto de agua en la ciudad.

La falta de certeza en cuestiones como el agua y la electricidad mantiene en suspenso 12 proyectos de inversión privada. Empresas de los sectores de manufactura, electrónica, alimentos, automotriz y vidriera, entre otras, son las más afectadas.

En el corredor de El Salto se proyectan seis mil empleos y la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente buscan generar otros 10 mil puestos.

“El Zapotillo y sus obras no son la solución total”

Los especialistas coinciden en señalar que la Presa El Zapotillo y las obras adicionales como el acueducto, no serán una solución total para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). “Yo lo dudo, El Zapotillo está en una cuenca sobreexplotada, van a extraer más agua y no dudo que en un momento dado pueda aumentar el abasto para la ZMG, pero lo que pueda representar ese volumen no se compara con los consumos que tiene la industria actualmente. Yo creo que mitigaría un poco si es que llega esa cantidad de agua porque la cuenca del Río Verde está muy deteriorada, erosionada y tiene poca agua”, comentó Arturo Gleason.

Además, dijo que el hecho de que no se mida y no se tenga monitoreada la disponibilidad de agua subterránea no permite estimar y tener diagnósticos más cercanos a la realidad.

Por este motivo, reiteró que la Presa El Zapotillo no viene a satisfacer esa demanda total y no cree que pueda estimular la llegada de más industrias.

“Yo creo, desde mi punto de vista, que la industria está extrayendo agua sin control y se empiezan a ver algunos resultados de esta crisis, pero apenas porque le siguen sacando sin control a los pozos para abastecer a las empresas”.

En febrero pasado se puso en operación el acueducto El Salto-La Red-Calderón y la planta de bombeo El Salto que llevará el primer metro cúbico de agua por segundo a la ZMG en beneficio de un millón de personas.

Cuando la presa El Zapotillo, aún en detalles finales de su construcción, comience a tener almacenamiento de agua, aproximadamente para el mes de mayo, aportará a Guadalajara dos metros cúbicos de agua por segundo, y con el acueducto inaugurado sumará tres metros cúbicos de agua por segundo adicionales a la metrópoli.

Durante su inauguración, el gobernador de Jalisco aseguró que la ZMG tiene garantizado el abasto de agua para los próximos 50 años.

“No existe un sistema de monitoreo de agua en términos de cuánta agua hay, cuánto se recibe en lluvias. Con trabajo tenemos sistemas de información meteorológica de la Conagua que unas funcionan y otras no. Existe también un sistema de información de aguas que es poco alimentado y para realizar esa aseveración debes saber cuánta agua tienes, cuánta se consume y no puedo medir la que estoy ofertando de más cómo puedo decir que se tengan 50 años garantizados”, aseguró Arturo Gleason.

Presa Calderón, este vaso lacustre contribuye a la dotación de agua de la zona metropolitana. EL INFORMADOR/ Archivo

Destacan Línea Morada

En marzo pasado iniciaron las obras de construcción de la Línea Morada, que conducirá agua tratada de la planta de tratamiento El Ahogado a empresas de El Salto, pero este proyecto no resolverá la crisis de la zona.

El acuífero de Toluquilla está sobreexplotado y cada vez es un problema para las empresas instaladas en esta zona, admitió Raúl Güitrón, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC).

“La Línea Morada resolverá una pequeña parte porque solamente entramos seis empresas, pero en el corredor existen 250 empresas y hay capacidad para que se conecten más, pero realmente es una solución pequeña”, admitió Raúl Güitrón.

Con el proyecto de la Línea Morada, seis empresas del corredor industrial de El Salto recibirán 600 litros por segundo de agua tratada.

La Línea Morada representó una inversión de 177 millones de pesos y se construirán 13.27 kilómetros de tubería para llevar el agua de la planta de tratamiento El Ahogado a las empresas.

Con este proyecto se dejará de sobreexplotar el acuífero de Toluquilla y se priorizará la sustentabilidad hídrica en la zona, proyecto único a nivel nacional.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizaron las negociaciones para concretar el “Fideicomiso para la construcción de infraestructura para el reúso de agua tratada en la zona industrial de El Salto” en el que participan las empresas. Empaques Modernos de Guadalajara, Regal Beloit, Quimikao, Mexichem, Envases Universales y Alen del Norte.

La demanda actual de agua de las empresas integrantes del fideicomiso es de 120.5 litros por segundo, la planta de El Ahogado les aportará 600 litros por segundo, por lo que queda una reserva a futuro de 479.5 litros por segundo.

Con este proyecto, Jalisco es el primer Estado a nivel nacional en conseguir que se reutilice el agua tratada para fines industriales y adelantó que con la ampliación de la planta de El Ahogado se podrá reutilizar el agua para uso público urbano.

CT