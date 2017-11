Independientes podrían repetir vicios de partidos: Kumamoto

Las candidaturas independientes son una herramienta para poder participar e incidir, pero no deben ser una finalidad señaló Pedro Kumamoto Aguilar, aspirante a candidato independiente al Senado.

El legislador con licencia calificó como positivo que 152 personas manifestaran su interés por acceder a una candidatura sin partido a nivel estatal, pero comentó que no todos los que buscan esta vía representan los intereses ciudadanos y llamó a reconocer que entre los independientes hay diferencias.

“Habrá candidaturas independientes que repitan los mismos vicios que vemos en la representación política y habrá también candidaturas independientes que busquen construir una alternativa para que personas comunes puedan participar. Creo que dentro de esas 150 aspiraciones habrá personas que valgan la pena, pero también quien quiera repetir como se hace la política cotidianamente”, apuntó Kumamoto.

Además, el diputado con licencia pronosticó que no todos los perfiles que manifestaron interés podrán superar los filtros.

Kumamoto avanza en recolección de firmas

El aspirante al Senado, Pedro Kumamoto, celebró que ya recaudó 50 mil de las 115 mil firmas que necesita para acceder a la candidatura independiente a la Cámara Alta y dijo confiar en que conseguirá el total de apoyos. También anunció que Rodrigo Cornejo, postulado para el distrito 10 federal, ya cuenta con las 5,749 firmas que requería y sólo espera la confirmación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Kumamoto Aguilar presentó a los aspirantes a candidatos independientes a diputaciones locales impulsados por la plataforma “Vamos a Reemplazarlos” y Wikipolítica.

Los postulados son: Susana Ochoa por el distrito 10, Bernardo Masini por el distrito 14, Alejandra Vargas para el distrito 6, José Martínez al distrito 4, Gabriela Velasco por el 5, Osvaldo Ramos en el distrito 19, Paola Flores para el 13, al distrito 7 Luis Ángel Morales y Susana de la Rosa para el distrito 8.

Aclararon que no impulsan perfiles por alcaldías y que no trabajan con ningún otro aspirante que no sea de su plataforma. Ellos sólo esperan la confirmación del INE y de Participación Ciudadana sobre el cumplimiento de requisitos para iniciar a reunir firmas.

Los integrantes de la plataforma Vamos a Reemplazarles, anunciaron intensificarán la recolección de apoyos a favor de Pablo Montaño y Alberto Valle, aspirantes a diputados federales, que están cerca de conseguir las firmas necesarias para obtener las candidaturas en los distritos 8 y 13 respectivamente.



DJ