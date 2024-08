Inauguran zona de lactancia materna en JAPI

El Voluntariado de Jalisco, presidido por Joanna Santillán Álvarez, en compañía de Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud; Marco Valerio Pérez Gollaz, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Lourdes Ariadna González Pérez, Secretaria de Cultura, y personal de Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) inauguraron una zona de lactancia en el establecimiento.

“La lactancia materna es el acto más amoroso de puede existir entre una madre y su hijo. Es fundamental este acto amoroso para que nuestros niños crezcan física, emotiva y cognitivamente de la mejor manera. Y si nuestros niños crecen bien, estoy segura que van a poder gozar de una vida donde puedan tener todas las cosas que a ellos les hagan felices. El trabajo que se ha hecho desde el Gobierno del Estado no ha sido por una persona, ni encabezada por una persona, ha sido gracias a la colaboración de todas y de todos”, dijo Santillán Álvarez.

En el evento también se otorgaron tres distintivos de lactancia responsable. Las galardonadas fueron Irma Orozco Ramos, coordinadora del centro Guachimontones, Rosa Isela Ruvalcaba, directora de JAPI y Miriam Villaseñor Muñoz, directora general Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.

Imagen de la sala para llevar a cabo la lactancia en Jalisco Paseo Interactivo (JAPI). EL INFORMADOR/ J. Urrutia

“ Tener una sala de lactancia en el trabajo ha sido un gran apoyo. Me ha permitido continuar amamantando a mi bebé sin interrumpir mi jornada laboral, lo que me brinda tranquilidad y comodidad. Además, contar con un espacio privado y adecuado me ayuda a sentirme respetada y valorada por mi empleador. Esto no sólo ha mejorado mi bienestar personal, sino que también ha incrementado mi productividad y compromiso con mi trabajo”, comentó Michelle Aguayo, mamá beneficiaria de la nueva zona de lactancia y trabajadora de sala en JAPI.

En tanto, Petersen Aranguren recordó los beneficios de salud en los primeros dos años de vida del bebé que es amamantado por su madre, y los esfuerzos que han llevado a cabo para que en Jalisco haya 102 zonas de lactancia materna, según indicó Joanna Santillán.

“ Para nosotros es muy importante el tema de la lactancia materna. Fue la primera política pública en salud de esta administración porque pensamos que si cuidamos a los niños en los primeros dos años de vida estaremos haciendo un futuro mejor para todos los jaliscienses […].La lactancia materna, como todos sabemos, es una manera, no sólo de alimentar a un bebé, sino es una manera de relacionarse entre madre e hijo, con un vínculo que va a durar mucho más allá de la lactancia; un vínculo que será importantísimo en su vida futura”, subrayó el Secretario de Salud.

Por su parte, el Secretario de Trabajo celebró que cada vez haya más zonas de lactancias en los lugares de trabajo, con lo que las madres podrán amamantar a sus hijos sin ausentarse temporal o definitivamente de sus puestos laborales.

“El no poder tener la oportunidad de lactar en tu espacio de trabajo, en su fuente de empleo, puede provocar dos cosas: que se ausente de manera temporal para generar su actividad, tal vez en su casa; o tristemente una ausencia definitiva. Por eso estamos aquí, por eso estamos proponiendo y promoviendo la lactancia en este mes y en todos los meses”, agregó Pérez Gollaz.

