Inauguran centro de investigación biológica de la UdeG

Con un costo de 140 millones de pesos, y disponible para investigadores y empresas de todo el estado, se inauguró el Instituto de Investigaciones y Servicios Transdisciplinarios (IISTRANS) dentro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.

En el nuevo edificio se realizarán investigaciones en áreas relacionadas con las ciencias naturales y la biología como la genómica, proteómica o materiales avanzados. Además, ofertará servicios de microscopía, espectroscopía y análisis de biología molecular a empresas e investigadores que así lo requieran.

Por ejemplo, el IISTRANS le servirá de apoyo a una empresa que quiera desarrollar algún nuevo material para su industria, analizar muestras que permitan encontrar contaminantes del medio ambiente o bacterias dañinas al cuerpo humano, o para mejorar la calidad de los componentes de algún producto farmacéutico, aceite u otro desarrollo científico y/o industrial.

"Queremos que sea una plataforma generadora de ideas y proyectos, y de investigación tanto básica como aplicada, así como de desarrollos tecnológicos, patentes o modelos de utilidad", señaló Evguenii Kourmychev, director del instituto.

El nuevo espacio recibió una inversión total de 140 millones de pesos, 75 millones en la construcción, y 70 millones en equipamiento y tecnología de punta, como microscopios de alta potencia, secuenciadores de ADN o equipos de resonancia magnética. El edificio mide cuatro mil 537 metros cuadrados.

De acuerdo a Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, el instituto permitirá, entre otros temas, lograr una mayor vinculación entre las empresas y la investigación científica. Actualmente, aceptó, no se destinan muchos recursos privados a la innovación y el desarrollo.

"Aquí es muy baja la participación en ciencia y tecnología, pero eso ocurre porque no generamos las sinergias, no sabemos comunicarnos, no sabemos aterrizar para que sirven nuestros equipos y proyectos, y por otro lado, nos hace falta generar un mayor entusiasmo en la investigación aplicada y la solución de problemas", afirmó.

También estuvo presente el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero, quien afirmó que el IISTRANS permitirá acercar el conocimiento científico al bienestar y el crecimiento económico del país.

