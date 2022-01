Impuestos 2022: Contribuyentes cumplidos aprovechan primer día para pagar refrendo

En el primer día hábil de 2022, cientos de personas acudieron a realizar el pago de refrendo y predial. En la recaudadora 00, en el centro de Guadalajara, contribuyentes cumplidos hicieron fila antes de que abrieran, como la señora Lourdes González, vecina de la colonia Jardines de San José, quien comentó que llegó minutos después de las siete de la mañana para ser de las primeras en pasar a ventanilla, apuntó que no le gusta ni ha intentado hacer el trámite por internet.

“Llegué como a las siete y media, madrugué un poco, pero fui de las primeras en pasar. No lo hago por internet prefiero venir y que me den de una vez mi comprobante de pago. Además, no le entiendo bien a eso de la tecnología”, dijo.

En la misma fila, Guillermo Castorena, vecino de la zona centro, refirió que prefirió acudir el primer día para quitarse pendientes y no darle largas al pago.

“Aprovecho y no lo dejo para luego y que pueda generar recargos. Aunque me toque una fila de dos horas vale la pena. No lo hago por internet porque necesito el comprobante que me dan aquí en la recaudadora y si lo pago por internet el recibo me llega a otro domicilio y yo lo quiero tener en este momento”, explicó.

En el caso de Erika Castañeda, vecina de la colonia Echeverría, comentó que guardó parte del aguinaldo que recibió para cubrir el pago del refrendo y predial; dijo que aprovechó que debía ir al centro para hacer ambos trámites.

“Si de todas maneras hay que pagar, pues para que esperar tantos días, para que alargarlo. Yo desde diciembre aparté de lo que nos dieron de aguinaldo en el trabajo para venir a pagar, aunque la verdad cada vez alcanza para menos. Ya pagué también el predial y aprovecho este día para ya salir de estos trámites”, relató.

Antes de que abriera la recaudadora, la fila de contribuyentes ya se extendía una cuadra por el andador Pedro Moreno, al ingreso a las oficinas las personas recibían gel desinfectante y personal de la Secretaría de Hacienda pedía a los asistentes mantener la sana distancia.

Para este año el costo del refrendo se fijó en 711 pesos, lo que representa un aumento de 23 pesos en comparación con 2021. Durante enero aplican descuento de 10% por pronto pago, en febrero y marzo aplican 5 por ciento.

Los contribuyentes deben cubrir como aportación 61 pesos adicionales al refrendo, de los cuales 33 se destinarán a la Cruz Roja y 28 para el Hogar Cabañas.

Están exentos de este pago los vehículos eléctricos e híbridos; los propietarios de motocicletas deben pagar 285 por el refrendo.

También madrugan para pagar predial

Las personas que acudieron a la recaudadora municipal 1 de Guadalajara encontraron que no tuvieron que hacer fila para esperar turno pues frente a las oficinas, ubicadas en la calle Miguel Blanco, se colocó un toldo y sillas donde los contribuyentes esperaron su turno y pasar en grupos reducidos a la recaudadora; mientras esperaban votaron por las obras incluidas en el programa de presupuesto participativo.

El señor Héctor Delgado Ramírez, vecino de la colonia El Fresno, se dijo sorprendido por el trato a quienes cumplen con pagar su impuesto en los primeros días.

“Siempre vengo en los primeros días del año para aprovechar los descuentos que dan, por internet no me gusta porque no falta que falla o será que no le entiendo, pero no me gusta. El servicio está bien, es la primera vez que me toca ver que ponen sillas y el techo”, comentó.

El Ayuntamiento de Guadalajara aplica 10 por ciento de descuento en el pronto pago de predial; 50% de descuento para personas de entre 60 y 74 años de edad sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad; 60% de descuento para personas de entre 75 y 79 años de edad; 80% de descuento para personas mayores de 80 años de edad

Sin costo adicional, con el pago de predial se obtiene un seguro de menaje por hasta 20 mil pesos en caso de siniestros como incendios y daños de cimientos y un seguro de hasta 15 mil por robo con violencia a domicilio. El pago se puede realizar en línea vía el portal https://pagosapp.guadalajara.gob.mx/

