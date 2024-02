ITESO presume investigaciones espaciales durante informe, pese a Ley Conahcyt

Durante el informe de actividades 2023, del Dr. Alexander Zatyrka Pacheco, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Jesuita de Guadalajara presumió los resultados de las investigaciones de sus programas de posgrados, pese a la Ley Conahcyt, que pretende cortar las becas de los estudiantes de universidades privadas que formen parte del Sistema Nacional de Investigadores.

Entre los avances más destacados, resaltó la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional para el diseño y construcción de una unidad suborbital.

Se trata de la misión FY23-FTS de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), con el EMIDSS-4 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems, versión 4), módulo suborbital en el que se probarán diversos desarrollos tecnológicos.

El ITESO destacó en el informe la victoria en los tribunales frente al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con una sentencia definitiva a favor del ITESO, contra la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Pese a las circunstancias, la investigación continuó avanzando desde programas constituidos con una perspectiva que conjunta el rigor científico con la pertinencia social y un enfoque interdisciplinario”, explicó la Rectoría en su discurso.

Entre otros logros, la Universidad Jesutia resaltó que los programas de la Ingeniería en Desarrollo de Software y la Especialidad en Deporte para el Bienestar y Desarrollo recibieron a sus primeras generaciones.

Además, se creó la Licenciatura en Traducción e Interpretación en sus modalidades mixta y en línea, que comenzará a operar en el próximo semestre, y se anunció el diseño de una Ingeniería en Inteligencia Artificial para preparar especialistas en este campo.

La oferta de opciones educativas en línea creció, con la llegada de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, que se sumó a los tres programas de posgrado que se imparten en esta modalidad.

Mientras que el aspecto de acompañamiento estudiantil, el ITESO subrayó el programa “Aprendiz”, para atender a estudiantes con neurodiversidades, así como la creación de la comunidad “Entre Estudiantes”, para desarrollar estrategias para impulsar el apoyo entre pares.

Fue acentuada la consolidación de la Prepa Iteso, que abrió sus puertas en 2021. Prueba de ello fue la exitosa primera participación de sus estudiantes en el Desafío Jóvenes Recrea STEAM, convocado por la Secretaría de Educación de Jalisco, en el que concursaron escuelas de todo el estado con más de mil proyectos para la solución de problemas comunitarios y ambientales.

Dos equipos de la Prepa ITESO se ubicaron entre los 20 primeros lugares y uno de ellos obtuvo el segundo lugar estatal por el diseño de una aeronave no tripulada que identifica enfermedades de los árboles.

El año pasado, el ITESO registró a casi 12 mil estudiantes en sus programas educativos, 430 académicos y académicas, mil cuatro trabajadores administrativos de apoyo y servicio, así como mil 264 profesores de asignatura.

