Olga Navarro Benavides se integró como Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, luego de que el cargo se quedará vacío por más de un año. El día de hoy celebró su primera sesión ordinaria dónde precisó su compromiso frente al organismo y planteó la necesidad de realizar un diagnóstico institucional para retomar el flujo de trabajo que últimamente ha sobrepasado la capacidad del instituto.

El ITEI finalmente consolidó la vigésima quinta sesión ordinaria con todos los integrantes del pleno, ya que el pasado 21 de julio había sido nombrada como Comisionada Presidenta a la ciudadana Olga Navarro Benavides quien cuenta con más de 18 años de trayectoria dentro del instituto, la nueva representante aseguró que aunque el trabajo es extenso garantizara los derechos de los ciudadanos que tutela la unidad de transparencia.

EL INFORMADOR / E. Zamudio

“Es todo un honor porque llevo ya muchos años trabajando para y por los jaliscienses en el tema de derecho de acceso a la información, yo digamos empecé como técnico en vinculación desde el 2005 y hoy realmente es como un sueño te lo puedo decir el poder estar al frente de esta institución para mí es un sueño cumplido, y además un compromiso enorme porque es una institución que quiero, que yo se que estoy de paso, pero que yo se que debo trabajar con todo mi empeño con todas mis fuerzas para que salga adelante”, indicó la nueva presidenta.

Además de la nueva integración de Olga Navarro, el instituto pudo consolidar la renovación de 50 equipos de cómputo completamente nuevos, lo que representa, también, la primera renovación de las instalaciones aunque desde la perspectiva de la nueva presidente hace falta realizar un diagnóstico institucional para fortalecer la Unidad de Transparencia, y en lo que en sus esperados proyectos a largo plazo se pueda consolidar la búsqueda de una nueva sede para el Instituto.

“Es revisar dentro de la estructura de la institución aquellas áreas que se deban fortalecer un ejemplo puntual y que me interesa mucho es la Unidad de Transparencia, me gustaría fortalecer esta área porque es sustancial para los trabajos del Instituto, hay que recordar que no únicamente da trámite a la solicitudes de información tiene diversas atribuciones entre ellas estar asesorando a las otras unidades de transparencia y me parece que el juez por su propia casa empieza”, refirió.

Sobre la sobrecarga de trabajo declaró que se aprobó un acuerdo que busca equilibrar las cargas de trabajo entre las 3 ponencias, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos que tutela ITEI y resolver los trabajos pendientes.

“Es un tema nuestro que debemos resolver nosotros, más bien, tenemos que explicarle a la sociedad que están garantizados sus derechos y que vamos a dar todo lo que está en nuestra parte para que podamos resolver a la brevedad, lo que está pendiente, es lógico, es natural, definitivamente es un número que jamás hayamos alcanzado en 2023, estamos hablando de alrededor de 6 mil 300 medios de impugnación, es decir, recursos de revisión recursos, transparencia, recursos en materia de protección de datos que nos llegaron contra los 6 mil que hemos alcanzado en toda la historia del Instituto, y además vemos que este pico, pues va a seguir creciendo porque estamos obviamente a punto de iniciar un periodo electoral, que sin duda va a traer muchas inquietudes en los ciudadanos”, aseguró.

En lo que refiere al resumen de la sesión del pleno se aprobó un total de 271 expedientes, de los cuales 98 son recursos de revisión, 49 recursos de transparencia, 36 determinaciones de recursos de revisión y 88 determinaciones de recursos de Transparencia, por su parte Destacan dos multas equivalentes cada una a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), para Oswaldo Mendoza López, Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, por no publicar información en lo referente a la cantidad de niños que fueron beneficiados con el programa “RECREA” en su municipio y en cuanto a saber en qué se ha gastado la cantidad de $2 millones,122 mil, 697.85 pesos, que recaudó catastro de octubre 2021 a la fecha; así como los documentos que comprueben dicho gasto.

Además Entre las amonestaciones públicas, resaltan:

18 para José Alfredo Solís Sarrelangue en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero.

3 para Sofía Asunción López Palacios en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tolimán.

MF