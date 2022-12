Con la votación de la reforma constitucional que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador está en juego el país y no sólo el sistema electoral, aseveró el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Le toca a MC decidir, conocen nuestra postura y vamos a ir como se ha planeado"

En un foro realizado sobre el tema en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el panista dijo esperar que el PRI se mantenga y no sea vencido por las presiones para que apoye la iniciativa presidencial.

“Creo que vamos a lograr una mayoría que permita frenar la reforma constitucional y vamos a ver qué es lo que plantean como legislación secundaria, pero de antemano saben que el grupo parlamentario del PAN no la votará a favor”, dijo.

El ex secretario de Gobernación recapituló el trabajo realizado para darle autonomía a los organismos electorales y para que el Gobierno federal sacara las manos de la organización de los procesos electorales y el manejo del padrón. Respecto al “plan B”, para sacar las reformas vía ajustes a leyes secundarias, el legislador consideró que no procederán pues no pueden tocar las funciones constitucionales.

Creel Miranda advirtió que también se revertirá el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El diputado panista sostuvo que, si los priistas se mantienen en el rechazo a la reforma electoral, la alianza opositora saldrá fortalecida. Sobre la negativa de Movimiento Ciudadano para sumarse al bloque opositor, comentó que espera que los emecistas se definan y terminen sumándose.

“Uno más siempre es más bueno, pero también hemos demostrado que podemos sin ellos. Le toca a MC decidir, conocen nuestra postura y vamos a ir como se ha planeado. Espero que podamos llegar a un entendimiento, creo que toda la oposición tiene que ir junta por México no por cada uno de los partidos, los intereses de los partidos deben subordinarse al interés general”, dijo.

Al foro donde participó el presidente de la Cámara de Diputados, acudieron legisladores federales del PAN como Gustavo Macías y Pauliana Rubio, entre otros panistas.

JM