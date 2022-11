El Partido Hagamos participó en la marcha contra la reforma electoral, en el contingente de la Ciudad de México.

Encabezados el presidente del partido, Ernesto Gutiérrez Guízar y la vicepresidenta Valeria Ávila, salieron del Ángel de la Independencia hacia el Paseo de la Reforma al grito unísono de "el INE no se toca" hasta llegar al Monumento a la Revolución en donde concluyó con la aglomeración de miles de personas que se mantuvieron expectantes al mensaje del que fuera el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg.

Sobre la participación de Hagamos en la marcha en defensa del INE su presidente, Ernesto Gutiérrez Guízar, dejó en claro la defensa de las instituciones.

“Nuestro partido se sumó al llamado por la causa. Nuestra adhesión se trata de la defensa de nuestro sistema de representación y del Instituto, pero de ninguna manera representa coalición alguna con ningún otro partido, u organización nacional”

El dirigente estatal señaló que la participación de Hagamos no es en contra del presidente ni su movimiento. "Esta marcha no se trata ni de él, ni de su gobierno o movimiento; sino de una reforma que consideramos va en perjuicio de nuestra calidad democrática. Y ante eso sí tenemos una postura clara: el INE no se toca, remarcó.“

Aclaró que piensa que sí se necesitan reformas, "pero reformas que se discutan en términos técnicos, amplios y que no nos lleven a la centralización del poder, sino a formas más avanzadas de democracia participativa y representativa; así como dotar al instituto de aún mayor autonomía y capacidades para sus labores".

Dijo que esta reforma "no solo no lo contempla, sino que representa serios retrocesos en esta materia y nos lleva a congresos y ayuntamientos más débiles, cúpulas partidistas más determinantes y un piso más disparejo para las oposiciones”.

Añadió que "salimos a defender lo que tanta sangre, esfuerzos, y política le ha costado al país: tener un sistema que garantice un acceso al poder centrado en el voto ciudadano y en la confianza de un instituto que, con sus cosas por mejorar, lo hacemos todas y todos los ciudadanos".