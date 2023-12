Como sorpresa para niñas, niños y adultos, Santa Claus visitó a pacientes del Hospital General Regional (HGR) No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, informó la institución a partir de un comunicado.

Detalló que fue una actividad coordinada por el Voluntariado del Instituto en la Entidad, gracias al altruismo de trabajadores del Seguro Social que donaron más de 350 juguetes.

“Se recorrieron las áreas de consulta y urgencias, llevando regalos a niñas y niños, así como kits de protección a derechohabientes adultos. Acciones similares se llevaron a cabo en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 14 y No. 89, además del HGR No. 180, en Tlajomulco”.

De acuerdo con el IMSS, Santa Claus dejó un mensaje de esperanza para que las y los pacientes recuperen su salud lo más pronto posible.

EL DATO

El IMSS en Jalisco recuerda que trabajadores del Instituto, usuarios y población en general pueden formar parte del voluntariado y así contribuir con la comunidad. Se ponen a disposición los medios de contacto: mensaje vía WhatsApp al teléfono 33 1250 3723 y en el correo martha.santiago@imss.gob.mx.

SV