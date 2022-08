IJA: Sentencias no dan paz social; métodos alternos ofrecen justicia expedita

Los métodos alternos de solución de conflictos son la fórmula para que la justicia pueda llegar para ambas partes ya que las sentencias no alcanzan para dar paz social, al menos así lo consideró Armando Ramírez Rizo, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al iniciar la cuarta semana de la mediación y cultura de la paz del Instituto de Justicia Alternativa del Estado (IJA) en el Auditorio de la Universidad Marista.

Ramírez Rizo acudió a esta semana en representación del magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, y dijo que el impulso que se da en Jalisco a la justicia alternativa no sólo tiene que ver con reducir la carga laboral en los juzgados, sino también con la promoción del diálogo y una justicia expedita para la población.

“Las sentencias no dan paz social, una sentencia dictada por un juez o magistrado no genera paz social porque alguien gana y alguien pierde, quien gana quizá se burle del que perdió y el que perdió quizá sienta ese tufo de que no se le hizo justica, eso no genera paz social”, expresó.

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa, destacó que la promoción y convencimiento de los tres niveles del Gobierno en Jalisco con esta vía ha permitido la apertura de Centros Públicos de Mediación gratuitos para la ciudadanía en diversos municipios, así como un trabajo conjunto con dependencias de gobierno.

“Por ejemplo, el FOJAL ha enviado 450 casos de controversias con sus acreditados al Instituto de Justicia Alternativa y el Ipejal está planteando enviar hasta 100 contratos de arrendamiento para que se haga el convenio preventivo en nuestra institución”, destacó Zepeda.

Por su parte, Rosa Alejandra García Bado, rectora de la Universidad Marista de Guadalajara, destacó la labor del IJA para ofrecer una justicia más humana, empática y efectiva, que coloca a la entidad como el primer lugar a primer nacional en mediación.

“El primero en la promoción de la solución pacífica de los conflictos, el segundo es la posibilidad de que todas las personas desarrollen actitudes para el dialogo y la solución pacífica de controversias”, expresó.

