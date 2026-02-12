Jueves, 12 de Febrero 2026

IDEFT consólida oportunidades laborales para más de 200 personas en Zapotlán el Grande

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco a través del Fondo de Impulso Jalisco

Por: El Informador

El programa surge del trabajo conjunto entre el IDEFT y el CECyTEJ para ampliar la capacitación. CORTESÍA

Un total de 212 personas de Zapotlán el Grande concluyeron satisfactoriamente cursos de capacitación laboral como parte del programa Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco, una iniciativa orientada a fortalecer habilidades para el trabajo y abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional en la región Sur del estado.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y es coordinada a través del Fondo de Impulso Jalisco (FIMJA), bajo la conducción de Mauro Garza Marín, con el objetivo de reforzar el capital humano y promover la movilidad social.

Los cursos fueron impartidos por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Ricardo Barbosa Ascencio.

Durante la ceremonia de clausura, Cecilia Carreón Chávez, en representación del director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, felicitó a las y los egresados y subrayó la importancia de la capacitación constante para detonar el potencial productivo de la región Sur, considerada estratégica para el desarrollo económico del estado.

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas, entre ellas Elvia Berenice Córdova; la regidora Esther Álvarez, en representación del DIF Tecalitlán; así como José Roberto Domínguez, director del plantel IDEFT en Zapotlán el Grande.

Durante el acto se reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los participantes, quienes concluyeron su proceso formativo, destacando a la capacitación para el trabajo como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y facilitar la inserción laboral.

El programa también es resultado del trabajo conjunto entre el IDEFT y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ), con el fin de acercar opciones de formación accesibles y pertinentes a la población.

Estas acciones se alinean con la visión de desarrollo del Gobierno estatal y cuentan con el respaldo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien también preside la Junta Directiva del Instituto, reiterando el compromiso con la educación, el empleo y el fortalecimiento de las regiones de Jalisco.

YC

