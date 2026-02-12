IDEFT consólida oportunidades laborales para más de 200 personas en Zapotlán el Grande

Un total de 212 personas de Zapotlán el Grande concluyeron satisfactoriamente cursos de capacitación laboral como parte del programa Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco, una iniciativa orientada a fortalecer habilidades para el trabajo y abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional en la región Sur del estado.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y es coordinada a través del Fondo de Impulso Jalisco (FIMJA), bajo la conducción de Mauro Garza Marín, con el objetivo de reforzar el capital humano y promover la movilidad social.

Los cursos fueron impartidos por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Ricardo Barbosa Ascencio.

Durante la ceremonia de clausura, Cecilia Carreón Chávez, en representación del director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, felicitó a las y los egresados y subrayó la importancia de la capacitación constante para detonar el potencial productivo de la región Sur, considerada estratégica para el desarrollo económico del estado.

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas, entre ellas Elvia Berenice Córdova; la regidora Esther Álvarez, en representación del DIF Tecalitlán; así como José Roberto Domínguez, director del plantel IDEFT en Zapotlán el Grande.

Durante el acto se reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los participantes, quienes concluyeron su proceso formativo, destacando a la capacitación para el trabajo como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y facilitar la inserción laboral.

El programa también es resultado del trabajo conjunto entre el IDEFT y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ), con el fin de acercar opciones de formación accesibles y pertinentes a la población.

Estas acciones se alinean con la visión de desarrollo del Gobierno estatal y cuentan con el respaldo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien también preside la Junta Directiva del Instituto, reiterando el compromiso con la educación, el empleo y el fortalecimiento de las regiones de Jalisco.

YC